Agro.- Caprabo abre un nuevo marco de compromisos corporativos y fija sus objetivos hasta 2030

Establecimiento de Caprabo - CAPRABO

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Caprabo ha renovado sus compromisos corporativos en materia de salud y sostenibilidad, con cinco grandes objetivos que guiarán su actividad hasta 2030, informa en un comunicado este viernes.

En concreto, fija como metas ofrecer productos de calidad a buen precio, apoyar a los pequeños proveedores e impulsar la economía de proximidad, garantizar empleos con buenas condiciones, escuchar a los clientes y satisfacer sus necesidades, y generar menos residuos, envases sostenibles, transporte limpio y bienestar animal.

En 2018, Caprabo presentó sus 10 Compromisos por la Salud y la Sostenibilidad, una iniciativa que permitió estructurar y reforzar principios históricos de la compañía y convertirlos en una hoja de ruta concreta.

A partir de ese decálogo, ha impulsado más de 30 iniciativas "que han contribuido a mejorar" ámbitos como la alimentación saludable, la seguridad alimentaria, la proximidad, la sostenibilidad ambiental, la transparencia y el bienestar de las personas.

La compañía "abre ahora una nueva etapa y actualiza sus compromisos, adaptándolo a los nuevos retos sociales, económicos y medioambientales", añade.