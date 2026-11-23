Visita de José Crespín a la cooperativa Covides - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, ha asegurado este lunes que "el sector vitivinícola es una actividad estratégica" para el Penedès (Barcelona), no sólo por su peso económico, sino también por su vínculo con el territorio, el paisaje y la identidad de sus comarcas.

Crespín ha visitado las instalaciones de Covides, cooperativa vitivinícola situada en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) que agrupa a más de 400 viticultores del Penedès, lo que la convierte en la "cooperativa vitivinícola de primer grado más importante de Catalunya y que desarrolla su actividad en la elaboración y comercialización de vinos", informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Crespín ha sido recibido por el presidente de la cooperativa, Rafael Ramon Martorell; el director general, Rosendo Javier Caso Pizarro; la directora técnica, Maria Galup Torné, y el director de Operaciones y Medio Ambiente, Jordi Güeche Bel.

También han participado el alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Vernet, y el primer teniente de alcaldía, Pedro Campos.

Durante la visita, el delegado ha recorrido las instalaciones de la Bodega Sant Sadurní y ha abordado algunos de los principales retos que afronta el sector vitivinícola del Penedès, como los efectos de la sequía y el cambio climático sobre la producción, el incremento de los costes, la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional y la necesidad de seguir avanzando en competitividad, sostenibilidad e innovación.

El delegado ha puesto también en valor el papel del cooperativismo como modelo de vertebración económica y social del territorio: "Las cooperativas tienen un papel fundamental para agrupar esfuerzos, dar capacidad de respuesta a los productores y afrontar conjuntamente los retos de un mercado cada vez más exigente".

Previamente, Crespín ha visitado el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde ha mantenido un encuentro institucional con el alcalde, Juan Luis Ruiz López, y otros miembros del consistorio: "El contacto directo con los ayuntamientos es fundamental para conocer las necesidades de cada municipio, escuchar sus proyectos y trabajar desde la cooperación institucional para dar respuesta a los retos del territorio", ha dicho.