Botellas de Estrella Damm en una comida - DAMM

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Damm ha anunciado que proporcionará a su plantilla un beneficio retributivo en forma de tarjeta que deberá gastar en bares y restaurantes, en un comunicado este martes.

De este modo, la empresa "apuesta por que sea su propio equipo quien contribuya a dinamizar la actividad de estos establecimientos".

El director general de Damm, Jorge Villavecchia, ha explicado que la cervecera lleva "años acompañando a la hostelería porque su éxito" es también el de la compañía.

Damm ha recordado que actualmente destina más de 120 millones de euros anuales a equipamiento, mobiliario, mantenimiento y consultoría a los hosteleros, además de ofrecer ayudas financieras a medida, acondicionar terrazas e impulsar proyectos que favorecen la digitalización y la sostenibilidad de los locales.

Además, ha creado la aplicación 'Bar Manager', que permite a los hosteleros consultar sus consumos, solicitar asistencia técnica, contactar con su gestor comercial y acceder a un servicio gratuito de cartas digitales.