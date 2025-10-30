Agro.- Damm recibe la medalla de oro de EcoVadis por "su compromiso con la sostenibilidad"

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Damm ha sido reconocida con la medalla de oro de EcoVadis, una de las principales plataformas internacionales de evaluación de la sostenibilidad empresarial, situándola dentro del 5% de las empresas con mejor puntuación a nivel mundial, según esta entidad.

La evaluación de EcoVadis analiza el desempeño de las empresas en cuatro ámbitos clave: medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles, informa la cervecera española en un comunicado este jueves.

En esta última edición, Damm ha alcanzado una puntación global de 79 puntos sobre 100 y un percentil del 96, concretamente con 83 puntos en medio ambiente, 79 en prácticas laborales y derechos humanos, 71 en ética y 75 en compras sostenibles.

La compañía ha reforzado su apuesta por las energías renovables, ampliando su parque fotovoltaico y "consolidándose como la cervecera con mayor superficie de placas solares de la Península Ibérica".

Asimismo, ha continuado invirtiendo en sistemas de producción energética eficiente, que han permitido disminuir un 45% el consumo energético por hectolitro de cerveza producido en la última década, y en el último año, ha reducido en más de un 30% las emisiones de CO2 derivadas de su operativa logística.