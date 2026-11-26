Una explotación agraria - GENERALITAT

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha establecido un nuevo sistema que debe permitir activar más rápidamente las ayudas por daños climáticos en explotaciones agrarias, tanto en cosechas y producción como en capacidad de continuar produciendo.

El Departament ha explicado en un comunicado este jueves que se ha creado un nuevo marco regulador "permanente, flexible y reutilizable", por lo que no será necesario aprobar unas bases específicas cada vez que se produzca un episodio climático con daños significativos.

De esta forma se simplificará la tramitación administrativa y se podrán reducir los tiempos necesarios para poner en marcha las ayudas.

En todo caso, la activación de las ayudas requerirá de una acreditación técnica objetiva y verificable de la adversidad climática y los daños causados, y se establece como referencia una pérdida superior al 30% de la producción media.

Además, las convocatorias podrán establecer condiciones más favorables para los agricultores profesionales, las explotaciones agrarias prioritarias y los agricultores jóvenes.