Mercadona en Solsona (Lleida). - MERCADONA

LLEIDA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha reabierto este viernes su supermercado en Solsona (Lleida), después de adaptarlo al nuevo modelo de 'Tienda 9', informa en un comunicado este viernes.

Los nuevos supermercados ofrecen más espacio para los productos frescos y presentan mejoras en la experiencia de compra de los clientes.

Las reformas han supuesto una inversión de 2,4 millones de euros y en los trabajos han participado 67 proveedores de obra, y el local cuenta con una plantilla de 32 personas.

La compañía ha explicado que entre las principales novedades de este modelo está la reorganización integral del espacio, que pasa de estar ordenado por negocios a estar ordenado por procesos.

Así, la cadena realiza "un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo" al tener una organización más intuitiva.