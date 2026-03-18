AV.- Agro.- DO CAVA vende 2.048 millones en 2025, un 10% menos por la sequía y la falta de producto

El presidente de la DO Cava, Javier Pagés. - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La DO Cava ha cerrado el ejercicio con una facturación de 2.048 millones de euros, un 10% menos que el año anterior, y un total de 190 millones de botellas vendidas, también un 12,8% menos que en 2024, en un ejercicio marcado todavía por los efectos de la sequía, que ha generado una falta de disponibilidad de productos.

Así lo ha explicado el presidente de la DO, Javier Pagés, este miércoles en una presentación del cierre de 2025, en el que ha destacado que un DO "lo que tiene que hacer es vender margen" y valorado que pese a esta caída de la facturación, se ha avanzado en la estrategia de revalorización.

El mercado nacional, que representa un 40% del total, ha aumentado las ventas un 1,2% en valor, mientras que en volumen se han reducido un 2,5% interanual, hasta las 76 millones de botellas, mientras que al mercado internacional se han exportado 113,8 millones de botellas, un 18,7% menos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)