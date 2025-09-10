Dia fija su capital social en 290,3 millones tras la reducción del valor nominal de sus acciones

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capital social de Dia ha quedado fijado en 290,3 millones de euros, dividido en 58.058.898 acciones de 5 euros de valor nominal cada una de ellas, según ha informado este miércoles la cadena de supermercados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía aprobó el pasado 20 de junio en su junta general ordinaria de accionistas una reducción de su capital social en la cuantía de 290.294.490 euros, mediante la disminución del valor nominal de sus 58.058.898 acciones de 10 euros a 5 euros por título.

Por ello, Dia ha informado de que hoy se ha modificado el valor nominal de las más de sus 58 millones de acciones ordinarias en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).

Según se ha trasladado al mercado, la operación de reducción de capital tiene como objetivo principal "sanear y robustecer" el balance de la sociedad, eliminando las pérdidas del balance de la compañía y reduciendo la cifra de capital social a un nivel inferior a la cifra de patrimonio neto individual, lo que permitirá, entre otros, reestablecer el equilibrio entre el patrimonio neto individual y el capital social de la Sociedad.

Asimismo, se recuerda que esta reducción de capital se realiza mediante un ajuste del valor nominal de las acciones, sin que dicho ajuste suponga ningún cambio adicional en los derechos de los accionistas ni en el número de acciones en circulación.