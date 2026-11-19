Archivo - Imagen de los 4 cavas de la colección 'Herència des de 1861'. - FREIXENET - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Freixenet ha lanzado 'Herència des de 1861', una colección de cavas "de alta gama" inspirada en el legado de la bodega y concebida para maridar un menú gastronómico completo, informa en un comunicado este jueves.

La gama está formada por 4 cavas, que son el Cuvée D.S., Reserva Real, Trepat y Malvasia, y es un homenaje a la figura de la cofundadora de Freixenet Dolors Sala, "quién marcó un antes y un después en la trayectoria de la casa y del sector".

El lanzamiento de la colección coincide también con el reconocimiento del cava Cuvée D.S. 2019 como Mejor Vino Espumoso de España en los Premios Alimentos de España 2026 del Ministerio de Agricultura: "Este galardón avala el rigor enológico y el prestigio que definen toda la gama", explica la compañía.