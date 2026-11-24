La Trobada de este martes - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha encabezado este martes la 2 Gran Trobada de Gastrosàvies, una jornada impulsada por el Departament con más de 160 abuelas catalanas para preservar, reconocer y transmitir el legado culinario tradicional catalán.

El encuentro en Món Sant Benet, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha combinado actividades prácticas, espacios para compartir recetas y experiencias sobre los productos de proximidad, con la participación del centro de investigación culinaria Fundació Alícia, informa en un comunicado el Govern.

Durante más de dos años más de 160 mujeres han participado en el proyecto Gastrosàvies, se han organizado más de 35 sesiones de trabajo en 28 comarcas y se han publicado 371 de las más de 600 recetas tradicionales recopiladas, que se pueden consultar en el portal La Gastroteca.