Agro.- Tarragona acogerá la Gala de los Soles Guía Repsol 2026

TARRAGONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya y Guía Repsol, junto con la Diputación de Tarragona y los ayuntamientos de Tarragona, Reus y Alcanar, han anunciado un acuerdo para celebrar la Gala de los Soles 2026, que se celebrará el 16 de febrero en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, informan en un comunicado este lunes.

Así lo ha explicado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en un acto en la Sala del Sarcófago del pretorio romano de Tarragona, junto con la directora general de Turismo, Cristina Lagé; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; y la directora de Guía Repsol, María Ritter.

También han asistido la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó; el presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, Enric Adell; el regidor de Promoción Económica, Innovación, Conocimiento y Mercados del Ayuntamiento de Reus, Josep Baiges; el alcalde de Alcanar, Joan Roig; y el director del Complejo Industrial de Repsol en Tarragona, Javier Sancho.

"La celebración, por primera vez, de la gala Guía Repsol 2026 en Catalunya es una muestra de que la Región Mundial de la Gastronomía nos dejará un legado que consolidará nuestro liderazgo gastronómico", ha destacado Sàmper.

Ha añadido que la gastronomía es "expresión de cultura, de identidad y de proyección de país", y ha avanzado que seguirá siendo un pilar estratégico para el futuro de Catalunya, en sus palabras.

Por su parte, Ritter ha hecho hincapié en que Catalunya es la comunidad con más Soles: "Aquí hay chefs que son un referente en el mundo y el compromiso con el territorio y la innovación son denominador común", ha dicho.

PROGRAMACIÓN

Los días de celebración arrancarán en Reus el domingo 15 de febrero con una fiesta de bienvenida a los galardonados que servirá para "calentar motores" antes de la ceremonia de entrega del día siguiente.

Bajo el lema 'Sigamos probando cosas nuevas', la gala del lunes en Tarragona acogerá a más de 200 cocineros y cocineras procedentes de toda España, así como personalidades, instituciones y medios acreditados, en una cita que podrá seguirse también por streaming.

A las pocas semanas, será la localidad tarraconense de Alcanar, en las Terres de l'Ebre, la que tomará el relevo como sede de la entrega de los Soletes de primavera de 2026.

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol, dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, su propuesta apetecible y el buen ambiente.