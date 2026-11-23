Recurso de un registro digital - LA UNIÓ

VALENCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora ha mostrado su oposición "frontal" a la obligatoriedad del registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios, que entra en vigor el 1 de enero de 2027, y ha exigido la derogación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, que impone este sistema a las explotaciones agrarias.

La organización defiende que cada agricultor y agricultora "tenga libertad para elegir cómo llevar su cuaderno de tratamientos, ya sea en papel o en formato digital, sin que la administración imponga un único modelo".

La organización ha señalado en un comunicado que la digitalización puede ser una herramienta útil para muchas explotaciones, pero no puede convertirse "en una obligación generalizada que añada más burocracia, costes y dificultades a quienes no disponen de los medios, los conocimientos o las condiciones necesarias para trabajar exclusivamente con herramientas electrónicas".

"Digitalizar no puede significar obligar a todo el sector a utilizar el mismo sistema ni penalizar a quienes prefieran seguir llevando sus registros en papel", ha señalado La Unió, que ha indicado que, con la normativa vigente, los tratamientos fitosanitarios realizados a partir del 1 de enero de 2027 "deberán registrarse obligatoriamente por medios electrónicos". Esta exigencia deriva del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564, una vez finalizada la excepción que permite mantener los registros en papel hasta el 31 de diciembre de 2026 en España.

Para La Unió, esta imposición "va en contra de una verdadera política de simplificación administrativa, que debería servir para reducir las gestiones y facilitar el trabajo de las explotaciones, no para introducir nuevas obligaciones tecnológicas". "n esta línea ha indicado que no todas las explotaciones "tienen las mismas dimensiones, estructura, medios técnicos o necesidades, por lo que no tiene sentido imponerles un sistema único".

Además, la organización recuerda que la Administración ya dispone de información sobre las transacciones de productos fitosanitarios y de datos declarados relativos a superficies y cultivos. Por ello, considera "imprescindible" aprovechar e interconectar los datos que ya obran en poder de las distintas administraciones, "evitando que los agricultores tengan que introducir reiteradamente la misma información en diferentes plataformas y registros".

En este sentido, La Unió ha reclamado que las administraciones habiliten portales públicos, gratuitos y de fácil utilización, que incorporen los datos disponibles y permitan consultarlos, completarlos, corregirlos y descargarlos o imprimirlos. Estas herramientas "deben facilitar el cumplimiento de las obligaciones, pero su utilización para gestionar el registro debe ser voluntaria y no sustituir obligatoriamente al soporte en papel".

La organización subraya que su reivindicación "no cuestiona la necesidad de registrar los tratamientos fitosanitarios ni las garantías de trazabilidad y control que debe ofrecer el sistema, sino que ese registro tenga que llevarse necesariamente en formato electrónico".

DERECHO AL PAPEL

El secretario general de La Unió, Carles Peris, ha señalado que "quien prefiera llevar el registro de tratamientos de forma digital tiene que poder hacerlo, pero quien quiera continuar utilizando correctamente el papel también debe tener ese derecho. No se puede convertir una herramienta tecnológica en una obligación para todo el mundo, independientemente de las características de su explotación. La Administración tiene que facilitar el trabajo de los agricultores, no complicarlo con más trámites".

Por todo ello, La Unió exige a la Comisión Europea que derogue el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 y garantice la posibilidad de mantener los registros tanto en papel como en formato electrónico. Asimismo, reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que lidere e impulse esta revisión normativa junto con otros Estados miembros y que traslade a las instituciones europeas la necesidad de respetar la libertad de elección de los agricultores.

Finalmente, la organización pide a la Generalitat Valenciana que respalde formalmente esta reivindicación y reclame al Gobierno central que actúe antes de que entre en vigor la obligatoriedad prevista para el 1 de enero de 2027.

La Unió considera que la simplificación administrativa "debe partir de una premisa básica como es que la tecnología debe estar al servicio de los agricultores y no los agricultores al servicio de la tecnología". El sector debe poder avanzar en digitalización, "pero siempre desde la voluntariedad, la proporcionalidad y el respeto a la diversidad de las explotaciones".