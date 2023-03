'Comisión 8M' reúne a miles de mujeres por un "feminismo inclusivo" a favor de la Ley Trans y del sí es sí

La marcha vivió momentos de tensión con la aparición de una pancarta sobre el 'Tito Berni', apoyada por NNGG



MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La manifestación de la 'Comisión 8M' ha reunido en Madrid a miles de mujeres -- 17.000, según la Delegación de Gobierno de Madrid y 700.000 según la organización-- reclamando un "feminismo inclusivo" a favor de la Ley Trans y en defensa de mantener el consentimiento en el centro en la Ley del 'solo sí es sí'.

La marcha arrancó cinco minutos después de las 19.00 horas de la Plaza de Neptuno tras una pancarta con el lema 'Somos el grito necesario. El feminismo lo está cambiando todo', portada por mujeres sanitarias, pensionistas, trabajadoras, de la ayuda a domicilio, feministas iraníes, peruanas y afganas y mujeres trans.

Durante el trayecto se han escuchado lemas habituales del movimiento feminista como "abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer", "aquí estamos las feministas", "feminismo anti racista", "No es un caso aislado, se llama patriarcado" o "sola borracha quiero llegar a casa".

Pero han sido los temas de marcan la actualidad política los que han estado más presentes en la jornada. La organización se ha referido en numerosas ocasiones a la necesidad de "no dar un paso atrás" en relación al consentimiento y ha recordado que fue el movimiento el que salió a la calle tras la sentencia de la Manada. La megafonía de la Comisión 8M ha llamado a "gritar" el lema que se gritaba entonces de "hermana yo sí te creo".

"No queremos que haya violencia para que nos crean", han explicado desde la organización, en referencia a la reforma de la Ley del 'solo sí es sí', impulsada por el PSOE en el Congreso.

TENSIÓN CON EL PSOE

A pesar de estas reivindicaciones, los socialistas han marchado junto a la Comisión 8M en esta jornada con el lema "Mujeres libres e iguales" que han sujetado hasta seis ministras del Gobierno. La responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que exista "rivalidad dentro de las mujeres" y ha llamado a rechazar a quienes "no condenan actitudes violentas, justifican una y otra vez el machismo y a los que votan contra leyes que permiten que las mujeres sean iguales".

Sin embargo, ha sido el PSOE el que ha sufrido en esta jornada la tensión generada por la situación política tras la aparición de una pancarta que decía 'Que te vote Tito Berni', dirigida al presidente Pedro Sánchez y con el logo del PSOE en neón bajo la silueta de una mujer desnuda tumbada en color rosa. La pancarta estaba portaba, entre otros, el presidente de NNGG, Ignacio Dancausa.

'Fuera PSOE', 'No saquéis violadores a las calles', 'Ser mujer no es un sentimiento' y 'Corruptos, violadores, liberan violadores', son algunos de los ataques recibidos por los socialistas. Por su parte, el resto de asistentes gritaron 'Fuera fascistas' e intentaron expulsar de la marcha a los portadores de la pancarta.

Muy diferente ha sido el ambiente en torno a Podemos. De hecho, la ministra de Igualdad ha sido recibida a su llegada con gritos de "¡Irene, Irene!" o "Irene, valiente aquí está ti gente". Además, se han 'acordado' del PSOE en varias ocasiones con gritos que aseguraban que "PSOE y PP la misma mierda es", que "Nadie está a salvo con Carmen Calvo" o que "Pedro Sánchez es un trilero".

POLITIZACIÓN Y DIVISIÓN

Esta actitud, sin embargo, provoca el rechazo de algunas de las asistentes que han lamentado, en declaraciones a Europa Press, que la politización de esta manifestación está haciendo "daño" al Día de la Mujer. Belén y Anthea, de 22 y 23, han criticado que se "esté politizando todo" cuando, a su juicio, el feminismo es "un tema de sociedad y humanidad".

Tampoco comprenden que se hagan dos manifestaciones diferentes, aunque estas dos amigas que han acudido juntas a la marcha creen que "no se puede llamar feminismo a algo que no defiende a todas las mujeres", incluyendo a aquellas "que no tengan ovarios".

"Me parece fatal y absurdo, las diferencias el resto del año, es el día de juntarnos todas", ha asegurado Silvia, de 44 años. Esta asistente ha recordado que "divide y vencerás es de 3 de primaria" y ha lamentado que un movimiento que "estaba muy fuerte" ahora "se haya dividido".

"En la otra se están gritando cosas tránsfobas", han señalado por su parte un grupo de amigas de 18 y 19 años que han decidido asistir a la manifestación de la 'Comisión 8M' juntas porque así "van más seguras" ante "la gente que está siendo tránsfoba". "Una pena que al final no se pueda incluir a todas porque a lo mejor si vienen aquí arriesgan su integridad física", han explicado.

MARCHA INCLUSIVA

Precisamente, la defensa de la Ley Trans también ha estado muy presente en toda la manifestación con gritos de inclusión "para todes" y lemas como "mujeres con pene, mujeres con vagina, hay más mujeres de las que te imaginas". En la cabecera, muchas de sus protagonistas lucían un brazalete con la bandera azul, rosa y blanca de las personas trans.

La inclusión que ha pregonado la organización en sus lemas se ha visto también entre sus asistentes ya que había pancartas de feministas mexicanas, bajo el lema 'En México nos están matando'; de la Fundación Secretariado Gitano, cuyas portadoras aseguraban que "las gitanitas ya se han revelado"; y reclamaciones para la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma 'Regularización Ya' que pide regularizar a medio millón de extranjeros que viven en España.

También se han escuchado, en este sentido, críticas hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Marlaska, canalla salta tú la valla, han gritado los asistentes.

Tampoco ha faltado a la cita la Unión de Actores y Actrices, que han cantado diversas canciones populares adaptadas a la reivindicación feminista. Además, la marcha ha parado en Cibeles antes una veintena de personas que frente al Ayuntamiento reivindicaba a las mujeres asesinadas durante el franquismo.

MANIFIESTO

En el manifiesto que la organización ha leído en la Plaza de España, con una Gran Vía ya prácticamente despejada, también se ha reclamado "una justicia feminista" y "restaurativa" que crea" a las mujeres y que "ponga todas las necesidades de las supervivientes en el centro"; se ha gritado en defensa del derecho a la vivienda y de un sistema de salud público, universal y gratuito con una atención primaria "clave" como puerta de entrada al sistema para las víctimas de violencia machista; y se ha reclamado del derecho a decidir de la mujeres sobre sus cuerpos".

Han insistido, además, en que "las personas trans siempre han sido parte de los feminismo"; que "la educación sexual es un derecho"; que hay que derogar la ley de Extranjería y cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); y han recordado la situación de la Cañada Real en donde siguen sin luz tras años de reclamaciones; y han pedido el reconocimiento de los cuidados.