ONG de infancia lanzan una campaña contra los estereotipos: "La infancia no quiere etiquetas"

Archivo - Columpios en un parque infantil de Galapagar - AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Educo, junto a 48 organizaciones que trabajan contra la violencia hacia la infancia en toda España, acaba de lanzar una nueva campaña contra los estereotipos con el fin de visibilizar "cómo aumentan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia". Por ello, argumenta: "La infancia no quiere etiquetas".

"Chicos y chicas racializados o de origen migrante están más expuestos a los estereotipos xenófobos y racistas; las niñas cargan con estereotipos machistas; y aquellos que tienen alguna discapacidad afrontan prejuicios capacitistas. Todo ello les expone a situaciones de desprotección y los hace más vulnerables a sufrir todo tipo de violencias, desde bullying, violencia online hasta abuso sexual", alerta María Laza, especialista en protección de la ONG de infancia y educación de Educo y responsable de este proyecto.

Las organizaciones participantes en esta campaña --financiada por la Unión Europea y que lleva el nombre 'Futuro Libre de Violencia contra la Infancia'-- están repartidas por 13 CCAA y coinciden en que los estereotipos reducen las oportunidades de niños, niñas y adolescentes, generan desigualdades y condicionan su desarrollo personal.

"Cuando una niña, un niño o un adolescente es visto a través del prisma de los estereotipos se reducen sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida libre y pleno", denuncian.

Desde Educo, también enfatizan que es clave que todas las instituciones en las que niños y niñas desarrollan su vida (escuelas, entidades de ocio y tiempo libre, entre otras), así como los servicios más especializados, estén preparados para prevenir e identificar situaciones de violencia, fortaleciendo especialmente la figura del coordinador de bienestar.

CAMBIAR LA MIRADA

La campaña se acompaña de un vídeo en que una mujer entra en una clase y reparte papeles a un grupo de chicos y chicas. No son hojas cualquiera: son etiquetas con palabras como 'la princesita', 'el problemático', 'el rarito' o 'la frágil', papeles que se espera que interpreten durante toda su vida, lo cual provoca su indignación y rechazo.

"Esta dinámica pone de manifiesto cómo una etiqueta parece suficiente para definir a un niño o niña sin tener en cuanta quién es realmente, qué necesita y qué desea", comenta Laza. Por ello, con este vídeo, se insta a cambiar la mirada como primer paso para construir un futuro libre de violencia para la infancia.

De este modo, la campaña, que durará un mes, tiene un mensaje claro: la infancia no quiere etiquetas ya que ni género, origen, cuerpo o forma de expresarse definen el valor ni potencial de la infancia, por lo que hace un llamamiento a los adultos para que apuesten por una educación sin prejuicios.

"Cada niño o niña ha de poder desarrollar su camino de manera libre, sin ver reducidas sus oportunidades por ser racializado, niña, por tener alguna discapacidad o por su orientación sexual. Combatir los estereotipos es una responsabilidad colectiva que implica escuchar sin minimizar, revisar prejuicios, educar en igualdad, celebrar la diversidad y crear entornos seguros", asegura Laza.