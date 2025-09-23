Bankinter obtiene la ISO 27017 que avala su sistema de gestión de la seguridad de los servicios en la nube

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Bankinter ha obtenido la certificación ISO/IEC 27017:2015 para su sistema de gestión de la seguridad de los servicios en la nube, según ha informado en un comunicado.
Otorgada por la certificadora British Standards Institution (BSI), respalda que dicho sistema funciona "conforme a los requisitos de esta norma internacional, que constituye un exponente de máxima calidad".
El banco asegura que su sistema de gestión de la seguridad en servicios en la nube aporta una "mayor confianza" en la protección de la información personal y financiera, así como controles que garantizan la confidencialidad, integridad, autenticidad y disponibilidad de los datos u operaciones digitales "más seguras".
Esta certificación se suma a las conseguidas anteriormente y que se encuentran vigentes en la actualidad (ISO 22301:2019 de sistemas de gestión de continuidad de negocio e ISO/IEC 27001:2022 de gestión de seguridad).