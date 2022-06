Nueva edición de 'Chefs contra el desperdicio' para impulsar el aprovechamiento de los alimentos

Pepa Muñoz, Mario Sanvodal y otros grandes chefs se suman a una nueva edición de 'Chefs contra el desperdicio' - TOO GOOD TO GO

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Too Good To Gol ha presentado una nueva edición de 'Chefs Contra El Desperdicio', con motivo de la celebración del Día Mundial de la Gastronomía Sostenible, que se celebra el 18 de junio, según ha informado la app.

Gracias a esta iniciativa, grandes chefs de la gastronomía española, entre los que destacan Pepa Muñoz o Mario Sandoval, se unen a Too Good To Go para inspirar y poner en valor la importancia de la cocina de aprovechamiento para combatir el desperdicio de alimentos en el día a día.

Para ello, en esta nueva edición, Too Good To Go cuenta con el apoyo de seis chefs de renombre del panorama gastronómico nacional que del 13 al 17 de junio van a ofrecer a través de esta app los denominados 'Pack Chef', que contienen en su interior un plato antidesperdicio elaborado por alguno de los chefs que el consumidor tan solo tendrá que calentar y emplatar en casa para disfrutarlo.

Además, el plato estará acompañado de su receta para replicarla en casa cuantas veces quieran y declararle la guerra al desperdicio. Estos 'Pack Chef' se podrán reservar en la app de Too Good To Go a lo largo de la semana y se recogerá en el restaurante el viernes 17 de junio a la hora indicada.

La primera chef en sumarse a esta iniciativa ha sido Pepa Muñoz que a través de un experimento de cámara oculta en su restaurante El Qüenco de Pepa en Madrid ha explicado a sus comensales la problemática del desperdicio de alimentos sirviendo una tortilla de patatas incompleta a la que le faltaba un tercio de la ración.

De este modo, el objetivo era comprobar la reacción de los clientes al ver que más de un tercio de la comida producida a nivel mundial se desperdicia y que esto es responsable de graves consecuencias sociales, económicas y también medioambientales al ser, el desperdicio de comida, la causa del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Además de Pepa Muñoz, en esta nueva edición se han sumando a esta lucha otros chefs de renombre con Estrella Michelín como Mario Sandoval (Restaurante Coque en Madrid), Victor Quintillá y Mar Gómez (Restaurante Lluerna en Santa Coloma de Gramenet), Tonino Valiente (Restaurante Tatau en Huesca) y la postrera, reconocida a nivel internacional, Joanna Artieda (JoannArtieda en Pamplona).

Entre los platos antidesperdicio que conforman estos packs se encuentran los 'Ravioli de apionabo con jugo de verduras' de Mario Sandoval y los 'Ravioli de calabaza de pasta fresca al huevo' de Tonino Valiente donde se aprovecha todo de las verduras.

Esto también ocurre con las recetas de 'Farcellets de acelgas, verduras y jugo de escalivada' de Víctor Quintillà y Mar Gómez o 'Todo brócoli' de Pepa Muñoz donde hasta el tronco de esta verdura se aprovecha para hacer un delicioso plato antidesperdicio. Además, la creatividad es clave para hacer postres de aprovechamiento como el 'Limón-Pink' de Joanna Artieda inspirada en una golosina y un clásico de la confitería.

En la web 'www.chefscontraeldesperdicio.es', cada chef cuenta su opinión sobre la importancia de combatir el desperdicio de alimentos, como el caso de Mario Sandoval que afirma que "luchar contra el desperdicio es ir un paso más allá: es tener mucha imaginación para innovar en tu propia cocina y tener muchas ganas de disfrutar al máximo de la comida".

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solo en los hogares españoles se tiran más de 1.352 millones de kilos/litros de comida, lo que supone que cada español tira unos 31 kilos/litros de comida al año.

"Acabar con el desperdicio de alimentos es uno de los grandes desafíos que debemos afrontar urgentemente como sociedad. Por ello, desde Too Good To Go queremos seguir sensibilizando y empoderando a todo el mundo a tomar acción ante el desperdicio alimentario", ha comentado la directora de marketing de Too Good To Go, Mariana Banazol.

Los Packs Chef están disponibles exclusivamente en la aplicación de Too Good To Go del 13 al 17 de junio como parte de esta iniciativa de 'Chefs Contra El Desperdicio'.