Archivo - Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas cotizadas españolas han incorporado ampliamente la sostenibilidad a sus estructuras y prácticas de gobierno corporativo, pero esa integración sigue siendo en gran medida formal y apenas se describe en su información pública, según se desprende del informe 'La gobernanza de la sostenibilidad en empresas cotizadas españolas', presentado este jueves por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Observatorio de RSC).

El estudio analiza los Informes Anuales de Gobierno Corporativo (IAGC) y de Remuneraciones de los Consejeros (IARC) del año 2024 correspondientes a 118 sociedades cotizadas --33 del Ibex 35 y 85 del resto del Mercado Continuo Español--, que representan la totalidad de las entidades que depositan su IAGC en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) conforme al modelo normalizado español.

Así, el análisis elaborado por el Observatorio de RSC en colaboración con la UNED y financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se articula en torno a 101 indicadores agrupados en dos dimensiones: el gobierno de la sostenibilidad y la diversidad en los órganos de gobierno.

En términos generales, el informe constata avances, pero aprecia una distancia notable entre las estructuras y competencias declaradas y lo que se informa sobre su funcionamiento real. En conjunto, identifica tres brechas de información: entre las empresas del Ibex 35 y el resto de cotizadas, entre lo que se declara y lo que se hace, y entre las cuestiones financieras y las de sostenibilidad.

Según los datos recogidos en el informe, 62 empresas (el 52,54% de las analizadas) cuentan con una comisión de sostenibilidad, principalmente las de mayor capitalización. En la mitad de los casos (31) se trata de una comisión específica, mientras que en las otras 31 estas funciones se integran en otra comisión, sobre todo en la de nombramientos y retribuciones.

Además, a pesar del incremento en el número de entidades que disponen de este órgano, el informe señala que apenas informan de los asuntos abordados durante el año ni de cómo se articulan sus funciones con las de otros órganos.

En materia retributiva, 76 sociedades --el 83% de las que cuentan con retribución variable ligada al desempeño-- incorporan criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno (ASG) en dicha retribución, un porcentaje que alcanza la totalidad de las compañías del Ibex 35. Sin embargo, en muy pocos casos superan el 20% de la retribución variable y apenas se detallan los indicadores utilizados ni cómo se verifica su cumplimiento.

Respecto a la composición de los órganos de administración, solo 13 de las 118 cotizadas describen formación o experiencia previa de algún consejero en cuestiones ASG, lo que supone apenas 15 consejeros y el 3,4% del total. La mayor parte de estos perfiles corresponde al ámbito medioambiental y no al social.

Por otro lado, el estudio indica que las cuestiones de sostenibilidad se abren paso en las agendas de los consejos de administración, ya que hasta 69 empresas declaran haber tratado al menos un tema ASG en sus reuniones, lo que equivale al 79% de las compañías del Ibex 35 y al 51% del resto.

Entre los asuntos más declarados figuran la integridad corporativa (61 empresas), el cambio climático (34) y los trabajadores de la propia plantilla (22), mientras que otros como la contaminación (2) o los recursos hídricos (3) apenas aparecen.

En relación con los riesgos ASG, el informe apunta que ninguna compañía explica los riesgos de sostenibilidad identificados desde una óptica de doble materialidad ni describe las medidas específicas aplicadas durante el ejercicio.

En cuanto a los riesgos que llegaron a materializarse, tres de las 118 cotizadas mencionan incidencias sociales y otras tres recogen incidencias de ética e integridad corporativa, sin que ninguna declare incidencias medioambientales. Así, la sostenibilidad continúa tratándose casi exclusivamente desde una perspectiva financiera, sin atender a su impacto en los grupos de interés.

RECOMENDACIONES

La presentación del informe coincide con la consulta pública abierta por la CNMV sobre el proyecto del nuevo Código de gobierno de las sociedades cotizadas, llamado a sustituir al actual Código de Buen Gobierno. Para el Observatorio de RSC, la reforma no debe limitarse a adaptar el lenguaje de la norma, sino servir para elevar la exigencia en la gobernanza de la sostenibilidad y evitar un cumplimiento meramente formal.

Entre sus recomendaciones figuran alinear la información sobre gobierno corporativo con lo que exige el marco europeo de reporte de sostenibilidad (NEIS) en materia de gobernanza ASG; lograr que las empresas informen de la actividad real de sus comisiones durante el año y no solo de sus funciones; reforzar la transparencia en los incentivos ASG --indicadores, peso y grado de cumplimiento--; y evitar que se debilite el marco de buenas prácticas vigente, identificando y justificando debidamente cualquier supresión o modificación sustancial de recomendaciones.

El Observatorio subraya que estas aportaciones, publicadas íntegramente en el marco de la consulta, no pretenden ampliar obligaciones, sino mejorar la calidad y coherencia de las ya existentes.

"La información sobre la gobernanza de la sostenibilidad en los IAGC hace referencia sobre todo a la existencia de estructuras o normativas formales en el consejo y sus comisiones, pero en general sin desarrollar cómo han funcionado dichas estructuras, y con qué resultados, durante el año de referencia", ha señalado en la presentación el investigador sénior del Observatorio de RSC y coordinador del estudio, Eduardo Soria.

Por su parte, el Coordinador del Observatorio de RSC, Orencio Vázquez Orencio Vázquez, ha destacado que "la reforma del Código es una doble oportunidad: para mejorar las prácticas de gobernanza de la sostenibilidad en los consejos y para que las empresas expliquen con más transparencia cómo las aplican y con qué resultados".

"Además, el nuevo Código debe ser coherente con otras normas de sostenibilidad que también incluyen exigencias de gobernanza, como las NEIS o la directiva europea de diligencia debida (CSDDD)", ha reclamado.