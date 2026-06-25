Alerta alimentaria por listeria en chicharrón y morcilla de la marca Jupe Jerez distribuida en Cádiz

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado alerta alimentaria sobre dos productos chicharrón grande y morcilla de la marca Carnes y Congelados Jupe Jerez SL, una empresa cárnica gaditana, por la presencia de Listeria monocytogenes.

Según ha indicado la Junta en una nota, en concreto se trata de los lotes 6221, 6241 y 6252, con fechas de consumo preferente 03/08/2026, 17/08/2026 y 25/08/2026, respectivamente, de chicharrón grande, así como del lote 6244 de morcilla con consumo preferente 21/07/2026.

La empresa, que ha detectado la presencia de listeria en sus autocontroles rutinarios, de modo voluntario y bajo control de los Servicios Oficiales, ha procedido a la retirada y recuperación de los productos afectados, a la parada de producción de alimentos listos para el consumo, así como a la realización de actividades extraordinarias de limpieza y desinfección y de muestreos de superficie.

Como consecuencia de las investigaciones de control, la Consejería ha decidido, en atención al principio de precaución y para mantener un elevado nivel de protección de la salud de los consumidores, retirar todos los lotes de estos productos que se han distribuido en establecimientos de Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota, Prado del Rey, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, la pedanía jerezana de La Barca de la Florida y la de Junta de los Ríos (Arcos de la Frontera).

Además, Salud Pública recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos y lo devuelvan al punto de compra. En caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la listeriosis (principalmente vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se aconseja consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes). Además, se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Finalmente, la Junta ha señalado que esta información ha sido transmitida a la Aesan a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Además, ha sido trasladada al Servicio de Control Oficial de Cádiz con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.