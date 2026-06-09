El CPR Aderán 1 de Cabezas Rubias (Huelva recibe la Bandera Verde por su compromiso con la educación ambiental

HUELVA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 centros educativos andaluces han recibido el Galardón Internacional Bandera Verde, uno de ellos de la provincia de Huelva, por su compromiso con la educación ambiental en el marco del programa Ecoescuelas correspondiente al curso 2025/2026. Entre los galardonados se encuentra el CPR Aderán 1 de Cabezas Rubias.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el acto de entrega de los reconocimientos, que ha tenido lugar en Algeciras (Cádiz), ha contado con la asistencia de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo.

En su intervención, la consejera ha felicitado al alumnado y al profesorado por "su implicación", porque "nada de esto sería posible sin docentes que crean en una educación activa, abierta y comprometida".

De los centros galardonados, seis se incorporan por primera vez: el CDP La Milagrosa, en Almería; el IES Bahía de Algeciras y el IES Fernando de Quiñones de Chiclana de la Frontera en Cádiz; el CEIP Carmen de Burgos de Cabra, el CDP Reales Escuelas Pías de la Inmaculada Concepción y San Francisco y el CPR Iznájar Sur en Córdoba.

Otros diez centros renuevan esta distinción: el CEIP Cervantes de Alhama de Granada, el CEIP Ecoescuela La Inmaculada del Salar y el CEIP. San Andrés de Montejícar, (Granada); el CPR Alto Guadalquivir de Coto Ríos (Jaén), el CEPR. San José de Calasanz y el CEIP Virgen del Rosario de Totalán (Málaga), el CEIP Alarcón Fernández de Arellano de Palomares de Cuevas del Almanzora (Almería), el CEIP Las Cortes de San Fernando (Cádiz); el CDP San Acisclo y Santa Victoria, (Córdoba) y el CPR Aderán 1 de Cabezas Rubias (Huelva).

Las Banderas Verdes son unos galardones que distinguen el trabajo realizado por aquellas Ecoescuelas que han superado satisfactoriamente la evaluación de sus proyectos de sostenibilidad, realizada por ADEAC y homologada a nivel europeo.

En este sentido, y en reconocimiento a los centros que consiguen determinados niveles de mejora y compromiso, el programa Ecoescuelas otorga la concesión por un periodo de tres años de este galardón, una distinción que, con el logotipo del programa, identifica a los centros educativos que son un modelo de referencia socio ambiental.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha dicho que esta iniciativa es "una forma de aprender que convierte al alumnado en protagonista, conecta el aula con su entorno y demuestra que la educación puede ser una herramienta poderosa para transformar la realidad más cercana".

Para obtener este galardón, los centros docentes han tenido que alcanzar una serie de objetivos como haber generado en el centro una organización dinámica e integradora de todos los agentes implicados, un proyecto educativo de centro que incluya todas las actuaciones referidas a la Educación Ambiental o haber mejorado la calidad y coherencia ambiental del centro educativo en cada una de las temáticas que aborda el programa, entre otros.

Carmen Castillo ha subrayado que el programa de Ecoescuelas "recuerda que la sostenibilidad es una responsabilidad concreta que empieza en nuestros barrios, en nuestras costas, en nuestros patios y en nuestras aulas".

El programa Ecoescuelas está coordinado internacionalmente por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) y desarrollado en España por ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y el Consumidor) con el propósito de impulsar la educación ambiental en los centros escolares y en la comunidad local, creando una red de intercambio y cooperación.

La consejera Castillo ha explicado que "cuando un centro reduce residuos, mejora sus hábitos de consumo, cuida sus espacios verdes, fomenta el ahorro de agua y energía, impulsa la movilidad sostenible o trabaja la protección de la biodiversidad, está haciendo mucho más que una actividad escolar; está formando ciudadanos responsables, críticos y comprometidos; porque eso es educar".

Esta iniciativa promueve la puesta en práctica de la Agenda 21, fomentando la participación de las futuras generaciones en la toma de decisiones y concienciándolas sobre la importancia del medioambiente en su día a día.

ADEAC, cofundadora de la FEE, es una organización sin ánimo de lucro que, junto a otras 102 organizaciones en 81 países, trabaja en programas de educación ambiental como Bandera Azul, Jóvenes Reporteros para el Medioambiente y Llave Verde.

RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS

La Red Andaluza de Ecoescuelas está integrada por 344 centros, más de 8.000 docentes y 132.000 estudiantes. Estos centros destacan por su alta implicación y compromiso en proyectos de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, abordando temas clave como el cambio climático; biodiversidad y geodiversidad; ecosistemas forestales y flora silvestre; educación para la circularidad; litoral y medio marino y gestión y valor del agua, entre otros.

María del Carmen Castillo también ha hecho referencia al programa Aldea impulsado por la Consejería, que promueve la educación ambiental para la sostenibilidad y en el que han participado durante este curso más de 763.438 estudiantes de 1.801 centros educativos sostenidos con fondos públicos y la colaboración de 37.934 docentes.