Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos pide a la UE extender la protección contra la piratería a la cultura

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, en representación del sector cultural y económico de España, ha pedido a la UE --en una carta abierta-- extender la protección contra la piratería a todos los contenidos "sensibles", como los culturales, que consideran que también requieren de una protección eficiente, ágil y urgente.

La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha enviado con motivo de la próxima revisión que realizará la Comisión Europea contra la piratería en línea de deportes y otros eventos en directo en los próximos días.

"La lucha contra la piratería exige una respuesta europea firme, ágil, eficaz y urgente para proteger la totalidad de contenidos sensibles al tiempo, que trascienda del ámbito exclusivo de los eventos en directo, en base a una mirada más integral y ambiciosa que el ámbito limitado de los eventos en directo", ha afirmado la directora general de la Coalición, Carlota Navarrete.

La organización defiende que el problema de la piratería no se limita a los eventos deportivos o culturales en vivo y extiende al mundo cultural las dificultades. "Existen otros contenidos cuya valor económico y cultural se concentra en plazos muy reducidos, como lanzamientos editoriales, estrenos cinematográficos y audiovisuales, videojuegos, novedades musicales o contenidos filtrados antes de su publicación, prensa diaria, exclusivas, reportajes e investigaciones, todos y cada uno de ellos de altísimo valor", afirma la organización.

En este sentido, remarca que en España se accedió a 7.330 millones de contenidos ilicitos en 2024 (un 8% más que en 2023), con un valor de mercado de 42.782 millones de euros, lo que ha originado un perjuicio para creadores e industrias de la música, el cine y las series, los videojuegos, el libro, la prensa y las imágenes que asciende a 3.032 millones de euros (1.992 millones en 2023).

"Esto sin duda se debe también a que prácticamente la mitad de los contenidos de todas las industrias que se piratean son novedades, estrenos y lanzamientos", subraya la Coalición. Por ello, insta a la Comisión Europea a impulsar actuaciones expeditivas y dinámicas, tales como el bloqueo inmediato, así como instrumentos de corregulación y supervisión administrativa.

Asimismo, creen que se debe activar la obligación de 'stay down' (impedir la reaparición de contenidos ilícitos); Reforzar la identificación de los prestadores de servicios en el ámbito digital; y la implantación de obligaciones de transparencia y KYBC.