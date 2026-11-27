Fundación ICAM Cortina - ICAM

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ICAM Cortina ha aprobado un presupuesto para 2027 superior a dos millones de euros y un Plan de Actuación para el próximo ejercicio que incorpora una nueva línea estratégica destinada a estrechar los vínculos entre profesionales de distintas edades y favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias, denominada 'Conecta Generaciones'.

El plan contempla también nuevas ayudas por discapacidad para colegiados y sus hijos, el lanzamiento de un segundo estudio sobre la salud mental de la abogacía madrileña y nuevas iniciativas de bienestar, con talleres prácticos y actuaciones para favorecer la desconexión digital, informa el Colegio en un comunicado.

Además, se reforzará la formación tecnológica de los abogados veteranos para reducir la brecha digital y se impulsará la participación de los colegiados en actividades culturales y deportivas fuera del ámbito colegial, incluidos, por primera vez, encuentros internacionales.

Durante la reunión, el decano Eugenio Ribón destacó que estas nuevas actuaciones responden "a la voluntad de seguir ampliando los servicios de la Fundación, tanto para apoyar a los colegiados y sus familias en situaciones de dificultad como para facilitar su desarrollo profesional y mejorar su bienestar".

La vicepresidenta de la Fundación, Ana Buitrago, profundizó en las diferentes necesidades que surgen a lo largo de la trayectoria profesional.

Por un lado, destacó la importancia de acompañar a los jóvenes que desean emprender en el sector jurídico y buscan "herramientas y acompañamiento para dar ese paso con seguridad"

Por otro, subrayó la necesidad de prestar una atención específica a la abogacía veterana: "La retirada de la profesión no es un trámite; es una etapa vital compleja, que merece planificación, herramientas y sentido de propósito".

Las novedades previstas para 2027 se suman a las líneas de actuación que la Fundación ya desarrolla en materia de ayudas económicas, voluntariado jurídico, bienestar profesional, emprendimiento y transformación digital de los despachos, así como a sus programas de acompañamiento a la abogacía veterana y actividades culturales y deportivas.

Durante la reunión, el Patronato examinó también los avances alcanzados en 2026. Entre ellos destacan la flexibilización de los criterios de acceso a las ayudas, la incorporación del reconocimiento al mérito académico y la consolidación de 'Emprende con Causa' y 'Digitaliza tu Despacho', dos programas que han acompañado a más de un centenar de colegiados.

En materia de bienestar, se han impulsado iniciativas como 'Entre Togas', un espacio de diálogo entre abogacía y judicatura, y nuevas herramientas para prevenir el agotamiento profesional.

En el ámbito social, la Fundación cuenta actualmente con 1.742 abogados voluntarios y ha ampliado sus colaboraciones con entidades del tercer sector para acercar la asistencia y la formación jurídica a colectivos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad auditiva.

El Patronato de la Fundación ICAM Cortina está integrado por representantes de destacados despachos nacionales e internacionales, firmas de servicios profesionales, editoriales jurídicas, asociaciones de la abogacía y personalidades del ámbito jurídico y académico.

Su composición refleja la diversidad del sector legal y favorece la colaboración en los programas sociales y de apoyo a la profesión que desarrolla la Fundación.