Archivo - Fachada de la sede del ICAM - ICAM - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha renovado íntegramente su Portal de Empleo tras 15 años de funcionamiento de la anterior plataforma para facilitar ·el acceso de los profesionales a las oportunidades laborales y mejorar la captación de talento por parte de despachos y empresas·.

La actualización busca recuperar capacidad de atracción frente a esos nuevos canales "sin renunciar a las ventajas de un servicio especializado exclusivamente en el sector jurídico", según informa el Colegio en un comunicado.

El ICAM quiere aprovechar la experiencia acumulada por una herramienta que ha facilitado 1.358 contrataciones desde 2018 para dar un paso más en el servicio a los colegiados: pasar de un portal centrado principalmente en la publicación de ofertas y la recepción de candidaturas a una plataforma que permita ajustar mejor las oportunidades a los perfiles profesionales y facilitar a los despachos la búsqueda del talento que necesitan.

"El Colegio debe estar presente también en momentos decisivos de la trayectoria profesional, desde la búsqueda del primer empleo hasta la incorporación a un nuevo despacho o la reorientación de una carrera", afirma el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

"Con esta renovación queremos que los abogados y abogadas dispongan de más y mejores herramientas para encontrar oportunidades y que los empleadores cuenten con un servicio especializado para incorporar talento jurídico", añade.

UNA BÚSQUEDA DE EMPLEO MÁS AJUSTADA AL PERFIL PROFESIONAL

La nueva plataforma permite localizar oportunidades por puesto, despacho o ubicación, y afinar los resultados mediante filtros por especialidad jurídica, experiencia requerida y tipo de contrato.

De esta forma, los profesionales pueden identificar las ofertas más acordes con su formación y trayectoria sin necesidad de revisar todas las vacantes disponibles.

El Portal incorpora también alertas personalizadas según las preferencias de cada usuario y un espacio desde el que mantener actualizado su perfil profesional, consultar el estado de sus candidaturas y gestionar los contactos relacionados con los procesos de selección.

El servicio es gratuito para los colegiados y permite a cada candidato decidir si desea hacer visible su perfil ante los empleadores o mantenerlo reservado y presentar únicamente las candidaturas que elija.

Estas funcionalidades se suman al servicio del Colegio, que mantiene la verificación de las ofertas, la confidencialidad de los perfiles y el apoyo de su equipo de Desarrollo Profesional como elementos diferenciales frente a las plataformas generalistas de empleo.

Nuevas herramientas para la contratación de talento jurídico La modernización alcanza también a los despachos, asesorías jurídicas y empresas que utilizan el Portal para incorporar profesionales del Derecho.

A través del nuevo entorno podrán publicar y gestionar sus vacantes desde un único panel, así como consultar perfiles y localizar candidatos que respondan a los requisitos de cada puesto.

Las búsquedas podrán realizarse por criterios como la especialidad, los años de experiencia, los idiomas o la disponibilidad, con información sobre la colegiación de los profesionales cuando corresponda.

El objetivo es facilitar los procesos de selección y mejorar el ajuste entre las necesidades de contratación de los empleadores y los perfiles de los candidatos. Para ello, el Portal combina las nuevas herramientas digitales con el conocimiento especializado y el apoyo del equipo de empleo del ICAM.

Y, al mismo tiempo, facilita a los despachos y empresas la búsqueda del talento que necesitan, sin perder el acompañamiento directo del equipo de Desarrollo Profesional del Colegio", concluye.

EMPLEO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN UN MISMO ESPACIO

El lanzamiento va acompañado de la renovación de la página web del departamento de Desarrollo Profesional y Empleo del ICAM, que reúne en un mismo espacio distintas oportunidades y recursos para acompañar a los profesionales de la abogacía a lo largo de su trayectoria.

Junto al Portal de Empleo, el nuevo espacio web ofrece acceso a convocatorias de empresas, entidades y organismos, así como a talleres y recursos de orientación profesional dirigidos tanto a quienes buscan su primer empleo como a quienes desean reorientar o impulsar su carrera.