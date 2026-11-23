SAN SEBASTIÁN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El plazo de inscripción para la segunda temporada del programa de formación Eraldenea de Kutxa Fundazioa, que comenzará el próximo enero, está abierto. Puede participar cualquier persona mayor de 18 años con "inquietud por mejorar el mundo".
Desde Kutxa Fundazioa han explicado, en un comunicado, que "se abordará cómo organizar y materializar la transformación a través de los bloques 'Tokitik zer I' y 'Tokitik zer II'". La primera temporada del programa comenzó el pasado mes de octubre y, hasta la fecha, han participado más de una docena de personas de diversas edades procedentes de Gipuzkoa y Bizkaia.
En enero se dará inicio a la segunda temporada que se prolongará hasta marzo. Todas las sesiones se desarrollan en euskera y combinan teoría y práctica. El precio para apuntarse es de 100 euros.