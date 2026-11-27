Archivo - Sol con nubes en montaña - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi ambiente soleado con ascenso de las temperaturas, que alcanzarán los 18ºC de máxima en la vertiente cantábrica.

La mañana será soleada y con temperaturas relativamente templadas, especialmente en la vertiente cantábrica. En el sur el ambiente será más fresco.

La tarde seguirá con ambiente claro, pero comenzarán a aparecer nubes altas en el cielo, que por la tarde-noche serán abundantes. El viento soplará de componente sur, que por la tarde tenderá a quedar variable en la costa.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 18 ºC en la costa y rondarán los 14º C en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 3º en el interior y los 9º C en la costa.