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VITORIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz ha elaborado un nuevo estudio que demuestra la viabilidad territorial de incrementar la proporción de alimentos producidos local o regionalmente para el consumo de la ciudad del actual 1% al 10%.

El trabajo, desarrollado por la empresa Susmetro, en colaboración con el CEA, constituye una aplicación práctica del modelo Metropolitan Foodscape Planner (MFP) para la planificación territorial alimentaria de Vitoria-Gasteiz, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que la superficie necesaria puede encontrarse íntegramente dentro del Anillo Agrícola de la capital alavesa, que cuenta con una superficie total de 744 hectáreas, consideradas muy adecuadas para el desarrollo de la Estrategia Agroalimentaria que busca el incremento del consumo de alimentos locales desde una mirada agroecológica, según ha subrayado el concejal de Medio Ambiente, Borja Rodríguez.

Esta zona corresponde a la categoría recogida como 'Anillo Verde Grado 2' en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El estudio supone una continuación del trabajo de 2025 'Evaluación de la huella territorial del consumo alimentario en el municipio de Vitoria-Gasteiz', en el que se analizó la superficie agraria necesaria para alimentar a la población de Vitoria-Gasteiz, cuál es el potencial productivo del entorno, y qué implicaciones territoriales tienen los hábitos de consumo alimentario actuales.

Los resultados determinaron que la huella territorial total asociada a la alimentación de la ciudadanía gasteiztarra podría reducirse de 41.287 hectáreas en el escenario de consumo actual a 24.815 hectáreas en el escenario planteado por la nueva dieta.

A partir de estos dos escenarios, en el nuevo estudio se calcula la superficie necesaria para alcanzar el objetivo de cubrir el 10% de la demanda alimentaria mediante producción local.

NECESIDADES

Los resultados indican que en el escenario de consumo actual serían necesarias 137,3 hectáreas para cubrir el 10% de la demanda de hortalizas y 440,9 hectáreas para cubrir conjuntamente la demanda de hortalizas, frutas y frutos secos.

En un segundo escenario, inspirado en la dieta EAT-Lancet, serían necesarias 203,6 hectáreas para hortalizas y 680,4 hectáreas para hortalizas, frutas y frutos secos.

La producción conjunta de hortalizas, frutas y frutos secos podría implantarse dentro del este Anillo Agrícola, ocupando aproximadamente el 91% de su superficie.

El trabajo servirá como base para el diseño de futuras actuaciones de la Estrategia Agroalimentaria relativas a la planificación territorial, identificando dónde podrían localizarse nuevas áreas de producción hortofrutícola en el municipio.