BILBAO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha sacado a contratación, con un presupuesto base de licitación de 199.710 euros y un plazo estimado de cinco meses, la obra para sustituir la pasarela peatonal situada sobre el embalse de Gorostiza, en el itinerario que conecta los núcleos de Gorostiza y El Regato.

Según ha informado el consistorio, la actuación permitirá sustituir por completo la actual pasarela de madera, que permanece cerrada al tránsito peatonal desde que las inspecciones realizadas por los técnicos municipales detectaron un deterioro estructural que hacía necesario impedir el paso por motivos de seguridad.

La nueva infraestructura será una pasarela metálica de tablero mixto de acero y hormigón, de 3,40 metros entre pasamanos, con un único vano y una rasante horizontal y recta, en sustitución del actual perfil en arco.

Además, se situará a una cota inferior a la pasarela existente, lo que permitirá disponer de mayor altura libre sobre el cauce. El pavimento incorporará un tratamiento antideslizante, mejorando las condiciones de seguridad para las personas que utilicen este itinerario peatonal.

La estructura contará con dos grandes vigas longitudinales de acero patinable, un material especialmente adecuado para un emplazamiento húmedo como el de Gorostiza.

Según ha destacado el ayuntamiento, este acero presenta una resistencia mejorada frente a la corrosión y no requiere un sistema de pintura general ni mantenimiento superficial periódico, "una característica especialmente interesante en un entorno de elevada humedad y escasa insolación".

También se renovarán los estribos, se incorporarán sistemas de drenaje para mejorar la conservación de la estructura y se acondicionarán los caminos peatonales de acceso a ambos lados de la pasarela. Las zonas verdes que puedan verse afectadas durante los trabajos serán posteriormente reacondicionadas.

El proyecto contempla un plazo estimado de ejecución de cinco meses, durante los cuales será necesario desmontar y retirar la actual pasarela, ejecutar los nuevos estribos, instalar la estructura metálica, completar el tablero y realizar los trabajos de pavimentación, acabados y acondicionamiento de los accesos.