Instalación del espacio electoral en el Centro Municipal de Castaños - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao ultima la preparación de los 47 colegios electorales en los que, este domingo, un total de 268.667 bilbaínos podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones al Congreso y al Senado. En total, habrá 355 mesas conformadas por 1.065 miembros de mesa.

La concejala delegada del Área de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inuntziaga, ha asistido a la presentación a los medios de comunicación de la preparación del Centro Municipal de Castaños, donde ha agradecido el trabajo "de las 450 personas que llevan semanas preparando todo para que en estas elecciones salga todo como tiene que ser".

"Contamos con 47 colegios electorales, de los que 37 son de titularidad del ayuntamiento, cuatro son de titularidad privada y seis del Gobierno vasco", ha detallado.

Inuntziaga ha recordado que a los domicilios ya han llegado las tarjetas censales con la información sobre el centro de votación de cada ciudadano, datos que también están disponibles en la web GeoBilbao.

La concejala ha explicado, además, que se han llevado a cabo algunos cambios en la ubicación de determinadas mesas electorales, algunos de carácter temporal por obras en los centros, y otros definitivos "que forman parte de un proceso de mejora de la red de colegios electorales", para "mejorar su accesibilidad, ampliar su capacidad y atender las demandas detectadas" en anteriores comicios.

PAPELETAS, SOBRES Y DOCUMENTACIÓN

Bilbao ha preparado para el 29N un total de 1.910.000 papeletas, aproximadamente, una media de 141.250 papeletas por las 14 candidaturas previstas y 269 papeletas para el senado.

Además, se dispondrá de 210.000 sobres de votación por cada una de las dos votaciones. Por otra parte, en la preparación, montaje y desmontaje y demás logística trabajan siete equipos con una media de montaje de 51 mesas cada uno.

Según ha detallado, la preparación de la documentación y papeletas se realiza durante las tres semanas previas a la votación. El transporte del material electoral a los colegios se lleva a cabo en los primeros días de la semana electoral, mientras que el acondicionamiento final, y la inspección de las 355 mesas se produce durante las 48 horas previas al domingo.

En la jornada electoral habrá 81 responsables de colegios y transmisión provisional de escrutinio; 156 representantes de la administración; 12 personas para control y resolución de incidencias; más de 100 personas para la apertura, cierre y gestión de centros electorales; y 1.065 miembros de mesa de un total de 3.195 personas citadas en primera instancia.