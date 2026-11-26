Archivo - Camión de los Bomberos de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Vitoria-Gasteiz intervinieron este pasado miércoles en el aseguramiento de una chimenea inestable en la calle Nueva Fuera del Casco Medieval.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, una dotación acudió a la calle Nueva Fuera, tras recibir un aviso por el mal estado e inestabilidad de una chimenea situada en el tejado de un edificio abandonado.

Los bomberos retiraron los ladrillos sueltos del entorno y depositaron la estructura en el interior del hueco, dejando la zona acordonada, tras comprobar la Policía Local que no había personas empadronadas en el inmueble.

Por otra parte y en el ámbito preventivo, el personal del SPEIS desarrolló un simulacro de avería en la noria navideña ubicada en la plaza de la Virgen Blanca. Tras posicionar el vehículo autoescala, los efectivos ensayaron distintas maniobras de rescate, desde cabina para garantizar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.