Concentración de CCOO Euskadi por el 25N. - EUROPA PRESS

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez, ha afirmado que quieren aprovechar este 25 de noviembre para "condicionar la conversación pública, y que el próximo 29 de noviembre la gente tenga que elegir entre derechos con perspectiva feminista o derechas sin feminismo y sin inteligencia colectiva", y ha asegurado que la central sindical busca "ser un dique de contención frente a las violencias machistas en los centros de trabajo".

El sindicato se ha concentrado este jueves en Bilbao con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, y en el acto han tomado parte tanto el propio Martínez como la secretaria de mujeres de CCOO de Euskadi, Estibaliz Montero.

El secretario general de CCOO Euskadi ha destacado que el 25 de noviembre es una fecha importante para el sindicalismo y ha insistido en que ellos quieren ser "dique de contención frente a las violencias machistas en los centros de trabajo".

Ha subrayado, además, que "quizá esta fecha adquiere mayor dimensión" por la cercanía de las elecciones generales y, en este sentido, ha dicho que desean "aprovechar este 25 de noviembre para condicionar la conversación pública y que el próximo 29 de noviembre la gente tenga que elegir entre derechos con perspectiva feminista o derechas sin feminismo y sin inteligencia colectiva".

"DEFENDER LA DEMOCRACIA"

Martínez ha hecho un llamamiento general "a llenar las calles" este 25 de noviembre "y a llenar las urnas el domingo para defender la democracia contra la violencia institucional", que va a estar ejercida principalmente contra el feminismo y contra el sindicalismo por parte de las derechas si llegan a ganar el próximo domingo.

Por su parte, Montero ha subrayado que este jueves, "un 25 de noviembre más", el sindicato "se planta en las calles" para denunciar "la forma más salvaje de visualizar la discriminación entre los hombres y las mujeres que es la violencia machista que se da en los hogares, se da en las calles y se da en los centros de trabajo".

Según ha dicho, desde CCOO no van a permitir "ningún retroceso en las políticas de igualdad y sobre todo las que van ligadas a la reparación de las víctimas y a la prevención de la violencia machista".

En ese sentido, ha pedido tener en cuenta que, según la encuesta del Observatorio Europeo contra la Violencia de Género, más del 28% de las mujeres del Estado español han sufrido en algún momento de su carrera profesional un acoso sexual, y ha subrayado que se está hablando de 4,4 millones de mujeres trabajadoras que a lo largo de su carrera lo han sufrido.

Por ello ha asegurado que desde CCOO Euskadi, "no van a permitir que se intente la no implementación" de los planes de igualdad "que son medidas feministas en los centros de trabajo" y de medidas preventivas como son los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo.

Ha explicado que este 25 de noviembre el sindicato ha organizado una jornada con delegados, personas susceptibles de participar en comisiones instructoras de protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, porque van a estar en los centros de trabajo para "garantizar que los entornos laborales sean libres de violencia machista y que generen reparación para las víctimas y no un cuestionamiento que está manifestándose por parte de la derecha".

En ese sentido, la secretaria de mujeres de CCOO de Euskadi ha asegurado que "no van a permitir que se juegue con la vida de las mujeres y con su dolor".