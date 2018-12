Comité de La Naval propone capitalizar las indemnizaciones para entrar en el accionariado y evitar el cierre

Publicado 14/12/2018 13:28:09 CET

Emplaza a los Gobiernos central y vasco a que pongan el 60% restante y "empecemos a andar"

VITORIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de empresa de La Naval ha propuesto a la plantilla del astillero de Sestao que utilice su indemnización para presentarse como inversores, poniendo "alrededor de cuatro o cinco millones de euros, y conseguir así el 40% del accionariado", y ha emplazado al Gobierno Vasco y al Gobierno central a que pongan el 60% restante. "Empecemos a andar, espero respuesta", ha indicado.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la celebración del pleno de control al Gobierno Vasco en el Parlamento, el secretario del comité de La Naval, Juanjo Llordén, ha valorado la reunión mantenida este pasado jueves en Madrid con representantes del Gobierno central y vasco.

Según ha explicado, han salido de la reunión "tristes, penosos y con vergüenza", porque cree que, en un mes, los Ejecutivos "no han hecho nada". Tras recordar que han planteado tres propuestas para evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción presentado por la empresa, ha lamentado que la respuesta haya sido "la de siempre", diciendo que no pueden entrar en el accionariado si no hay un inversor privado porque "Europa no les deja, que no se puede, la misma cantinela de siempre".

El portavoz del comité de empresa ha defendido que no piden "mucho" pero ha recordado que la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia insiste en que "la solución es contar con un inversor". "¿Están esperando a que caiga un inversor del cielo?, porque llevamos 17 meses esperando a un inversor", se ha preguntado.

Ante esta situación y "con el ánimo de buscar una solución", ha explicado que ha propuesto al Comité que la plantilla de La Naval utilice su indemnización para presentarse como inversores, poniendo "alrededor de cuatro o cinco millones de euros, y conseguir así el 40% del accionariado".

EL 60% RESTANTE

"Les echo el guante al Gobierno central, al vasco y a las diputaciones para que pongan el 60% restante. Emplazo al Gobierno Vasco y al Gobierno central a que pongan el 60% restante y empecemos a andar. Espero respuesta", ha indicado.

Según ha recordado, el comité preparó un informe, elaborado por un bufete de abogados "especialista en competencia", que concluye que es "plenamente posible" la compra del astillero.

Asimismo, ha informado de que en la reunión propuso que una delegación formada por representantes del comité y de los dos Gobiernos acudiera a Bruselas para que les explicaran si existía posibilidad de compra, pero ha indicado que la respuesta de los gobierno ha sido "negativa".

Para el comité, tanto el Gobierno Vasco como el ejecutivo de Pedro Sánchez son "los máximos responsables" de esta situación. "Yo pensaba que lo habíamos visto todo con el Gobierno del PP pero pensaba que el PSOE nos iba a sacar de este apuro pero me estoy dando cuenta de que no está haciendo nada y me da vergüenza", ha insistido.

Llordén ha advertido de que pasa el tiempo y que "no va a haber solución". "Han hecho poco. Han tenido muy poca voluntad política", ha reiterado antes de recordar que con el cierre de La Naval se pueden perder entre 3.000 y 4.000 trabajaos en la margen Izquierda.

TAPIA

Antes de las declaraciones del Comité, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha reiterado este viernes, al igual que viene haciendo en los últimos meses, la posición del Ejecutivo respecto a las posibilidades de entrar en el accionariado del astillero vizcaíno.

De esa forma, ha insistido en el Parlamento que para que el Ejecutivo pueda dar ese paso, es necesario que, con carácter previo, uno o varios inversores privados se comprometan a adquirir La Naval y a impulsar un proyecto con "garantías de futuro".

Además, ha precisado que esos eventuales inversores deberían aceptar la entrada de capital público en el accionariado. Tapia también ha reiterado que los informes de los que dispone el Gobierno Vasco señalan que la participación pública en el accionariado debería ser "igual o inferior" a la del capital privado.