Archivo - Cristina Oyón, nueva directora general del Grupo SPRI - SPRI - Archivo

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha nombrado este martes a Cristina Oyón nueva directora general de la SPRI, Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, en sustitución de Jon Ansoleaga.

Cristina Oyón ha ejercido estos dos últimos años como directora adjunta y es la primera mujer en ocupar este cargo en los 45 años de existencia de la SPRI.

Licenciada en Ciencias Físicas por la EHU, Cristina Oyón cuenta con una trayectoria de más de 30 años en SPRI, donde ha desarrollado su carrera profesional desempeñando diversos puestos de responsabilidad, según ha informado SPRI.

Desde 2020 ha ocupado la Dirección de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad de SPRI, desde la que ha liderado el desarrollo de políticas e instrumentos públicos de apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación industrial, impulsando la transformación digital y energética del tejido empresarial vasco.

A lo largo de su carrera ha participado en diversas iniciativas y grupos de expertos a nivel internacional. Así, formó parte del grupo de alto nivel de 20 personas expertas Industry 2030 y del Industrial Forum, ambas iniciativas de la Comisión Europea para la definición de la política industrial europea.

Ha liderado la iniciativa "Women in Manufacturing" del World Manufacturing Foundation y actualmente ostenta la Vicepresidencia de EURADA, la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo.

Como directora general de la SPRI, Cristina Oyón es responsable para la recepción y análisis de las candidaturas a Proyecto Transformador, en el marco del Plan de Industria - Euskadi 2030.