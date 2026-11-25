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BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ha aprobado, con carácter inicial, un presupuesto para 2027 que asciende a 293,67 millones de euros, con una partida de 63,58 millones para empezar la renovación integral del Metro. Las cuentas contemplan también garantizar los descuentos del 20% en los abonos y en Gizatrans, a los que se sumarán las ayudas acordadas por el Consejo de Ministros este pasado martes.

Según ha explicado el CTB, el presupuesto quedó aprobado este pasado martes en su Consejo General de forma inicial, tras lo que se someterá a exposición pública durante 15 días hábiles, desde este miércoles, 25 de noviembre, al 16 de diciembre. Su aprobación definitiva se llevará a cabo a finales del mes de diciembre.

El presupuesto para 2027 asciende a 293,67 millones de euros y "se sustentan en dos pilares: empezar la renovación integral del metro y mantener las medidas que abaratan el transporte público".

El Consejo General también dio luz verde al presupuesto de Metro Bilbao, que su Consejo de Administración ya había aprobado el pasado 12 de noviembre. El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, que financian el Consorcio a partes iguales, mantienen de cara a 2027 su aportación de 35 millones de euros cada una. A esa cantidad suman 1,4 millones más cada una para empezar a pagar los intereses del crédito con el que se financiará la renovación de Metro Bilbao.

Desde el CTB han precisado que las cuentas de 2027 dan continuidad al Plan Estratégico del Transporte Público de Bizkaia y a las distintas decisiones adoptadas por el Consejo General.

Por lo que respecta a la renovación integral de Metro Bilbao, el presupuesto destina 63,58 millones de euros a las primeras inversiones del proyecto MB 2.0, que supondrá "nuevos trenes, señalización y puesto de mando", entre otras actuaciones, con el objetivo de que el suburbano vizcaíno "siga siendo frecuente y fiable en las próximas décadas" y también "abre la puerta a futuras mejoras" del servicio.

En el capítulo de inversiones ordinarias, se contemplan 29,30 millones de euros para actuaciones como renovar la vía entre Gobela y Neguri y entre Aiboa y Algorta.

También se van a instalar nuevos sistemas de videovigilancia y mejorar la megafonía en las estaciones, sustituir la cubierta de los talleres de Sopela y ejecutar obras contra ruidos y vibraciones, así como remodelar el vestíbulo de San Mamés. Igualmente, se prevé el desarrollo de Barik con la bonificación de transbordos y nuevas validadoras.

DESCUENTOS

En materia de descuentos, como estaba previsto, el CTB garantizará los descuentos del 20% en los abonos y en Gizatrans, recogidos en las tarifas de 2027. Estas bonificaciones, que ahora están en exposición pública, se financiarán directamente con el presupuesto del Consorcio.

A ellas, ha explicado el CTB, se sumarán las ayudas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros. Así, "en cuanto se disponga del texto íntegro del real decreto", se adaptarán con carácter urgente las tarifas en tramitación para que, a partir del 1 de enero, los descuentos incluyan también las ayudas del Estado.

Por otro lado, está previsto que la nueva zonificación de tres zonas entre en vigor en el primer trimestre de 2027, lo que supondrá "un abaratamiento de los viajes más largos y beneficiará a quienes viven más lejos de Bilbao".

A lo largo del próximo año, se avanzará, asimismo, en la eliminación del coste de los transbordos y en descuentos en función de la renta.