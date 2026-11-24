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SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Municipal de San Sebastián ha detenido en la capital guipuzcoana a dos hombres de 31 y 48 años, con antecedentes policiales, acusados de distribuir drogas desde una vivienda de la ciudad.

Según han informado fuentes municipales, la investigación se inició tras detectar operaciones de compraventa de cocaína en las inmediaciones de un domicilio.

Las personas fueron detenidas el pasado jueves y la policía se incautó de "importantes cantidades de hachís, cocaína, speed, MDMA, marihuana y LSD, además de dinero en metálico e instrumental para la manipulación de las sustancias".

La investigación comenzó a principios de octubre, siguiendo varios indicios y tras varias intervenciones conjuntas de agentes de la Unidad de Prevención Permanente y de la Unidad de Investigación, en la que se comprobó que varias personas acudían a una vivienda a adquirir diversos estupefacientes.

Estas intervenciones dieron origen a un dispositivo de vigilancia por parte de agentes de la Unidad de Investigación de Delitos, trabajo gracias al cual se obtuvo diversa información, así como testimonios de intercambios de sustancias a cambio de dinero.

El pasado jueves, la Guardia Municipal, en colaboración con la Unidad Canina de la Ertzaintza, estableció un nuevo dispositivo de vigilancia en torno a la vivienda investigada, en el marco de las actuaciones judiciales por un presunto delito de tráfico de estupefacientes. La vigilancia derivó en la detención del primero de los investigados.

Amparados por una autorización judicial, los agentes acudieron al domicilio para llevar a cabo un registro, donde hallaron a la otra persona detenida. El registro se hizo en presencia de los detenidos y sus abogados, y en el transcurso de ese trabajo los agentes encontraron y se incautaron de 514 gramos de hachís, 77 gramos de cocaína, 63 gramos de speed, 10 gramos de MDMA, una bolsa de marihuana y tres cartones de LSD, además de 1.200 euro en metálico y varios útiles para la manipulación y distribución de la droga, incluyendo tres balanzas de precisión.

Todas estas sustancias y elementos intervenidos que quedaron documentados para su análisis e investigación. La investigación de la Guardia Municipal sigue abierta, y no se descartan más detenciones relacionadas con estos hechos