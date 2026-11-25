Manifestación de Vicinay Sestao (Bizkaia) - EUROPA PRESS

EH Bildu insta al Gobierno foral a "darlo todo" para la continuidad de la empresa de Sestao

GERNIKA (BIZKAIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación Foral de Bizkaia ha asegurado que "seguirá cerca" de Vicinay y será "compañera de viaje en el proyecto industrial", junto con el Gobierno Vasco y el resto de accionistas. De este modo, ha expresado su disposición a "continuar trabajando en colaboración con el Gobierno Vasco, con los protocolos determinados para estos temas, para que el proyecto Vicinay pueda avanzar y para que los perjuicios de los trabajadores y trabajadoras sean los menos posibles".

La diputada de promoción Económica, Ainara Basurko, ha comparecido este miércoles ante el pleno de las Juntas Generales a petición de EH Bildu, cuyo portavoz, Iker Casanova, ha solicitado al Gobierno foral que aclare las medidas que tiene previsto adoptar para "garantizar el futuro de la empresa y el empleo" de Vicinay.

El apoderado de EH Bildu ha recordado que la planta de Sestao llegó a ser "líder mundial" en el sector de cadenas de uso marítimo, si bien en los últimos años pasó "una situación delicada" que le llevó a anunciar un preconcurso de acreedores.

Según ha explicado, en este contexto, un nuevo grupo empresarial adquirió la empresa en febrero de 2026 y, dentro de esta reorganización, más tarde inversores públicos, entre los que se encontraba la Diputación de Bizkaia, entraron en el capital de la nueva empresa. En el caso de la institución foral, la participación, a través de un fondo, fue de 1.750.000 euros.

Por ello, Casanova ha cuestionado a la diputada "qué es lo que se va a hacer" desde la institución foral después de que la dirección de Vicinay haya propuesto recientemente un ERE con 60 despidos y la inclusión del resto de la plantilla en un ERTE.

"Sabemos que la Diputación no debe desempeñar el papel del liderazgo en este proyecto, porque ni tiene la participación mayoritaria, ni es quien diseña la política industrial. Pero, en el ámbito de sus responsabilidades, debe darlo todo para que no se pierdan empleos y, sobre todo, se mantenga la continuidad de esta empresa", ha reclamado.

CERCA DE VICINAY

Basurko ha reconocido "la preocupación" que ha generado el anuncio del ERE y del ERTE en la plantilla de Vicinay, en el propio municipio de Sestao y en la comarca de Ezkerraldea, y ha asegurado que "la Diputación siempre ha estado cerca de Vicinay en diferentes etapas y momentos a la hora de impulsar proyectos de investigación, desarrollo o innovación, cuando ha habido proyectos de crecimiento y también en situaciones críticas".

"Y así vamos a seguir", ha subrayado la diputada, que ha destacado que, en un momento en que Vicinay "estaba en serios apuros y corría riesgo de perder 200 empleos", se apostó por "una solución industrial".

Tras destacar que las instituciones, "en un segundo plano y con total discreción", llevaban "cerca de dos años trabajando con la empresa en torno a esa salida", ha valorado la operación desarrollada "gracias al compromiso del empresario Dámaso Quintana y de sus socios en ECN All Wind, una nueva unidad de negocio de Velora, dedicada a la eólica marina y a las redes eléctricas, un sector con un fuerte potencial de crecimiento y por el que están apostando Bizkaia y Euskadi".

De este modo, ha señalado que "Vicinay afronta ahora una nueva etapa, con un proyecto industrial renovado y con socios que apuestan por ella, pero esta etapa no ha arrancado como todos deseábamos, no se han materializado unas ofertas que, por la calidad de las propuestas de Vicinay y por su posicionamiento en el mercado, se consideraban con muchas posibilidades de éxito".

Según ha lamentado, la "consecuencia inmediata" ha sido la pérdida de carga de trabajo esperada y "una reinterpretación necesaria del contexto competitivo de la empresa", que ha llevado a la dirección a plantear esas medidas.

Por lo que respecta a la Diputación, ha asegurado que "seguirá cerca de Vicinay, será compañera de viaje en el proyecto industrial, junto con el Gobierno Vasco y el resto de accionistas".

En este sentido, ha recordado que Vicinay forma parte del ECN All Wind y pertenece también al grupo Valora, cuyo plan de expansión "ayudará también" a la planta de Sestao. "Puede generar oportunidades de mercado y otras posibilidades", ha señalado, asegurando que la Diputación va a "intentar monitorizar todas para que el perjuicio a las personas sea el menor posible y el proyecto empresarial de Vicinay sea viable".

Este seguimiento, ha precisado, se realizará a través de los órganos de gobierno del Fondo Ekarpen y de la relación directa con la empresa, siempre en coordinación con el Gobierno Vasco.

"La Diputación va a continuar trabajando en colaboración con el Gobierno vasco, con los protocolos determinados para estos temas, para que el proyecto Vicinay pueda avanzar y para que los prejuicios de los trabajadores y trabajadoras sean los menos posibles", ha insistido.