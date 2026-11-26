El cabeza delista de EH Bildu por Bizkaia, Oskar Matute, en un acto en Erandio (Bizkaia) - ARITZ LOIOLA

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha defendido este jueves la intervención del mercado de la vivienda "para acabar con la especulación y garantizar el derecho a tener un hogar" en un acto celebrado en 'Los Ochos' de Erandio (Bizkaia), símbolo de la "lucha vecinal por el derecho a la vivienda", al estar más de 120 vecinos en riesgo de desahucio.

El candidato de EH Bildu ha defendido, delante del bloque de viviendas de 'Los Ocho', que se intervenga el mercado "desde lo público y regularlo para defender y proteger a la gente", con el objetivo de que "nadie se vea amenazado por un fondo o por un gran tenedor y para que nadie pueda ser expulsado de su hogar por el ansia especulativa de unos pocos". "Debemos acabar con la especulación y el negocio con la vivienda", ha subrayado.

Tras conocerse este jueves oficialmente que, "por fin, Erandio va a ser declarada zona tensionada", ha asegurado que, "sin EH Bildu no hubiese sido posible". "Es más necesaria que nunca una EH Bildu fuerte en Madrid para llevar a la mayoría progresista a donde tiene que ir. Sin EH Bildu, no dan las cuentas", ha advertido.

Oskar Matute ha señalado que la formación soberanista es "muy clara". "Debemos dar certezas y seguridad a los inquilinos y también a los pequeños propietarios honrados que defienden y respetan la función social de la vivienda. Queremos garantías para todos, porque la crisis habitacional nos afecta a todos", ha subrayado.

PRORROGA AUTOMÁTICA DE LOS CONTRATOS

Por ello, ha defendido "la prórroga automática de contratos; la prohibición de la compra especulativa por parte de fondos buitres y grandes tenedores; la regulación de las plataformas de alquiler turísticos para acabar con el negocio ilegal de miles de viviendas; y la ampliación de las zonas tensionadas a todo Hego Euskal Herria para poder regular y rebajar los alquileres".

Matute ha mostrado el compromiso de EH Bildu "en hacer todo lo que este en su mano para ofrecer soluciones a la crisis de vivienda, para trabajar, desde Madrid hasta los ayuntamientos y parlamentos, para lograr más medidas y decisiones valientes que aseguren el respeto del derecho a la vivienda para todos y todas".

"Para ello, necesitamos toda la fuerza posible el 29N. Porque somos la garantía para ofrecer soluciones a la vivienda y a partir del 29 lo vamos a volver a demostrar", ha concluido.