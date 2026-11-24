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VITORIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de EH Bildu al Congreso de los Diputados por Álava, Mikel Otero, ha reivindicado a la coalición soberanista como "ese faro que brilla en la oscuridad" frente al "autoritarismo" de unos PP y Vox que "ofrecen un mundo de mierda, dan miedo, y apelan al odio, al resentimiento, a la deshumanización, a la venganza y a lo peor de las entrañas".

Otero ha intervenido este martes en un mitin en Agurain-Salvatierra, en el que también han participado, entre otros, el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, y la 'número dos' al Congreso por Álava, Eva Blanco.

El cabeza de lista alavés al Congreso de los Diputados ha afirmado que nadie "se cree" que la derecha "va a solucionar el problema de la vivienda o prorrogar las ayudas al transporte público", y que tampoco va a hacer que paguen más impuestos "sus amigos de la banca".

"¿A quién pretenden engañar quienes dicen que la derecha no va a privatizar pensiones?. ¿Alguien cree que van a garantizar los derechos de los vascos y de las vascas? Son un peligro para nuestro autogobierno, para el euskera", ha afirmado.

No obstante, el candidato alavés ha advertido de que "a Euskal Herria no la van a engañar", y que en el País Vasco "tiene que ganar la izquierda soberanista, porque somos la garantía de derechos, porque decimos la verdad a la gente". "Tiene que ganar la honestidad; la buena política; en definitiva, tiene que ganar la gente", ha añadido.

Mikel Otero ha explicado que para lograr este objetivo EH Bildu "es la herramienta eficaz"; que "frente a la motosierra, tiene que ganar la gente", y que "frente a la reacción, tiene que ganar Euskal Herria".

"LO PEOR DE LAS ENTRAÑAS"

"Los autoritarios, los PP y Vox, ofrecen un mundo de mierda. Dan miedo, y lo sabemos; son años de mentiras y odio, y ahora quieren venir a cosechar, quieren ganar este partido desde lo peor de las entrañas, apelando al odio, al resentimiento, a la deshumanización, a la venganza", ha denunciado.

Frente a ese modelo y discurso, ha reivindicado a EH Bildu como "una superpotencia emocional", como "ese faro que brilla en la oscuridad o esa radio clandestina que da las buenas noticias que quiere escuchar la gente".

Por su parte, Arkaitz Rodríguez ha subrayado que "el soberanismo de izquierda siempre ha tenido claro que vasco y vasca es toda aquella persona que vive y trabaja en Euskal Herria". "Aquí todos y todas somos necesarias para construir la república de Euskal Herria, en la que no importe en absoluto el origen de cada quien, el color de su piel, ni siquiera los colores que le emocionan", ha añadido.

REPÚBLICA VASCA "JUSTA E IGUALITARIA"

En este sentido, ha señalado que EH Bildu trabaja para lograr "una república en la que lo único que cuente sea la voluntad y la disposición de contribuir a construir un país más justo, más igualitario y más libre".

Rodríguez ha asegurado que "a los tiempos oscuros se les hace frente con determinación, no con resignación". "No es momento de bajar los brazos, sino de organizar la esperanza", ha indicado, para añadir que EH Bildu "va a jugar el partido hasta el último minuto, y no va a dejar vendido a este pueblo".

En este sentido, ha avisado de que la coalición "va a luchar hasta el último momento para parar a los fascistas y para hacer posible un bloque progresista y audaz". Rodríguez ha señalado que "sin Euskal Herria Bildu no hay mayoría progresista", mientras que "con Euskal Herria Bildu sí está garantizada la defensa de Euskal Herria y de sus gentes".

Por ese motivo, "por encima de las siglas", ha apelado a "aglutinar todo el voto en Euskal Herria Bildu", dado que de esa manera "es posible derrotar al bloque reaccionario".

"El 29 de noviembre hay que votar EH Bildu para avanzar en la recuperación de nuestros derechos sociales y económicos, para avanzar en la construcción de la convivencia y de la paz, para avanzar en la conquista de nuestra soberanía nacional", ha manifestado.

Además, ha pedido el voto a la coalición "para mandar un mensaje muy claro al bloque reaccionario español". "En el 36 pasastéis, sí. ¿Y de qué manera? Pero 90 años después, aquí estamos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar; las nietas de las que perdieron la Guerra Civil, con nuestras banderas, con nuestros proyectos, con sus mismos sueños de justicia, libertad e igualdad", ha afirmado, para añadir: "que no quepa la menor duda de que aquí seguiremos hasta alcanzar la República Vasca de Libres e Iguales".