Esteban aclara que la gestión de la Seguridad Social sí "está en el paquete" de materias pactadas por PNV y PSOE

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que la gestión del Régimen Económico de la Seguridad Social sí "está en el paquete" de materias que el acuerdo PNV-PSOE prevé transferir a Euskadi en dos años.

En rueda de prensa en Bilbao, para explicar el pacto entre ambas formaciones para garantizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Esteban ha aclarado las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha asegurado que "no se ha singularizado nada" respecto a esta transferencia en el documento suscrito con el PNV.

El portavoz del PNV en la Cámara baja ha indicado que, aunque el traspaso de esta materia "no singularizado, está en este paquete, está al plazo de dos años".

"Pero es que está, era la que había puesto el Gobierno la última (en el cronograma de transferencias), pero está en este listado al que se comprometen en el acuerdo", ha precisado.

Para Esteban, "meter esta competencia en tres meses, no tendría ningún sentido", porque es "complicado" y "no sería real decirlo, es más complejo". "Las negociaciones son complejas, no es sencilla y hay que afinarla", ha precisado.

(Habrá ampliación)