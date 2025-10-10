Estudian crear una línea de cercanías para la Llanada Alavesa que llegue hasta la localidad navarra de Altsasu

Pradales y Chivite renuevan el Protocolo de Colaboración de Euskadi- Navarra hasta 2029 que prevé colaborar en 42 áreas

VITORIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han firmado este viernes en el Palacio Ajuria Enea en Vitoria-Gasteiz la renovación del Protocolo General de Colaboración entre Euskadi y la Comunidad Foral para los próximos cuatro años y que consolida la cooperación de sus gobiernos en 42 áreas. Entre otras materias, propone la creación y puesta en servicio de una línea de cercanías para la Llanada Alavesa que llegue hasta la localidad navarra de Altsasu.

Con este documento renovado, ambos ejecutivos se comprometen a seguir fortaleciendo relaciones, subrayando "la necesidad de trabajar conjuntamente" en cuestiones de interés común como la salud, las infraestructuras, la cultura y el euskera, así como la competitividad industrial y su proyección en el marco de la Unión Europea.

Tras rubricar el nuevo acuerdo, Pradales y Chivite han comparecido ante los medios de comunicación para explicar el contenido del nuevo protocolo, en el que se definen 42 ámbitos de actuación con el objetivo de "impulsar la colaboración bilateral" en materias como la sanidad, seguridad, vivienda, infraestructuras estratégicas, migración, movilidad, cultura, euskera o la transformación y desarrollo industrial".

"Conscientes de nuestro tamaño y siendo dos territorios industriales, queremos y debemos ser protagonistas de la reindustrialización de Europa", ha subrayado el lehendakari, que ha valorado que "entre ambas instituciones y ambos pueblos concurre una relación de lealtad, respeto y colaboración".

"LEALTAD, RESPETO Y COLABORACIÓN"

Por su parte, la presidenta navarra ha destacado que el protocolo va incluso "más allá" de las relaciones de afinidad entre ambos territorios a las que alude el texto. A su juicio, entre ambas instituciones y ambos pueblos concurre una relación de lealtad, respeto y colaboración; en definitiva, una sincera relación de amistad" que la presidenta apuesta por intensificar "desde la seriedad, la confianza y la colaboración entre instituciones públicas y privadas para la mejora del bien común".

El acuerdo suscrito entre ambas partes recoge 42 ámbitos de actuación y responde a la afinidad "histórica, cultural, lingüística, turística y sociocultural" que comparten Euskadi y Navarra. Entre los nuevos ámbitos de actuación se encuentran cuestiones como la transición energética, donde se plantea la posibilidad de intercambiar buenas prácticas y promover sinergias de colaboración en materia de energía en aspectos como los nuevos vectores energéticos, el hidrógeno verde, descarbonización industrial o la actividad del Ente Vasco de la Energía (EVE) como ente público del gobierno en el contexto de la creación de la Agencia de Transición Energética de Navarra (ATENA).

Asimismo, en el convenio se determina que se valorará procurar el establecimiento de acciones de complementariedad, colaboración y coordinación en la planificación energética y en proyectos de interés común como: auditorías energéticas, eficiencia energética industrial, además de proyectos complementarios de investigación y proyectos de eólica marina en el mercado 'offshore'.

Del mismo modo, se suscribe la posibilidad de colaboración en la promoción de un transporte público, accesible e integral. Así, se contempla estudiar la ampliación de la conexión por ferrocarril entre ambas comunidades a través de la creación y puesta en servicio de una línea de cercanías para la Llanada Alavesa, que llegue hasta la localidad navarra de Altsasu, la cual posibilite una mayor vertebración territorial de la zona de forma "sostenible y eficiente".

También busca fomentar la colaboración interinstitucional para la ejecución de carriles bici y peatonales que conectan ambos territorios con una pista ciclable entre Irurtzun y Agurain. Del mismo modo, se contemplan nuevos campos de actuación conjunta para el impulso del comercio de proximidad y facilitar el relevo generacional en el sector; el establecimiento de una estrategia del tercer sector y el voluntariado que dé soporte a lo desarrollado hasta ahora; y la colaboración en temas de relaciones y prevención de riesgos laborales a fin de compartir información, datos y actuaciones en prevención de riesgos laborales, para reducir la siniestralidad, entre otros.

MAYOR DESARROLLO

Por otra parte, aunque se vienen trabajando ya de manera conjunta desde años anteriores, en otros cinco ámbitos se ha ampliado la colaboración entre los gobiernos vasco y navarro. Es el caso del ámbito de la gestión del tráfico, que recoge la posibilidad de adoptar acciones tendentes a la mejora de movilidad, fluidez de la circulación de vehículos y la seguridad vial en la red de carreteras que articulan la comunicación entre ambos territorios, con intercambio de información en tiempo real sobre incidentes de tráfico relevantes que ocurren en las zonas cercanas a los límites territoriales de Gipuzkoa, Álava y Navarra (carreteras N-1, A-15, N-121A y AP-8 paso fronterizo de Biriatou).

También se contempla el intercambio de datos de aforos (intensidades flujos de tráfico) de las carreteras N-1, A-15, N-121A y AP-8 Biriatou, al objeto de realizar predicciones sobre flujos de tráfico en fechas especiales, como las operaciones Salida y Retorno, Semana Santa, Navidades y otros eventos especiales como el Tour de Francia, etc.

En materia de Cultura, también se quiere impulsar el trabajo conjunto y la relación entre la Filmoteca de Euskadi y la Filmoteca de Navarra; la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta Sinfónica de Navarra; y en el marco de la Eurorregión, elaborar estrategias conjuntas para el desarrollo de las industrias culturales.

Asimismo, se plantea mantener actualizado el Convenio de Colaboración para la difusión de los servicios de EITB en la Comunidad Foral de Navarra vigente desde el año 2016, con el objetivo de garantizar la difusión de ETB1 y ETB2 en todo el territorio navarro y el análisis de la posible articulación de las emisiones FM de EITB en la Comunidad Foral.

Colaborar para compartir las políticas desarrolladas en las respectivas estrategias de zonas tensionadas en materia de Vivienda en ambos territorios y el compromiso para impulsar la colaboración en organismos de cooperación interregional y en iniciativas conjuntas a nivel supranacional, especialmente en el ámbito europeos, son otros de los ámbitos ampliados en el nuevo convenio.

Con respecto a este último, en materia de Acción Exterior se explicitan compromisos de Cooperación Transfronteriza con el impulso de su participación en organismos como la AECT Eurorregión Nueva-Aquitania Euskadi Navarra; la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP); y el el Área Funcional Oeste (AFOMEF).

CONTINUIDAD

Finalmente, también seguirán estando presentes otros ámbitos recogidos en el convenio firmado en 2021, en materias como la Salud, donde se renovará el convenio específico de atención asistencial al vecindario del territorio de Bortziriak; Seguridad, con el intercambio de buenas prácticas implementadas por ambos cuerpos policiales; la coordinación para el despliegue del Ingreso Mínimo Vital en ambos territorios; así como proporcionar una acogida adecuada a todas las personas migrantes que llegan a su territorio.

Para ello, se impulsarán mecanismos de mejora de la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo y la xenofobia, al menos en los ámbitos de la Acogida; Asilo y refugio; Convivencia intercultural; y Lucha contra el racismo y la xenofobia. Ciencia, Universidades e Innovación; Juventud; Medio Ambiente; Turismo; Consumo; o materias relacionadas con la Paz, Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, son otros de los ámbitos donde Euskadi y Navarra continuarán con su colaboración hasta 2029.