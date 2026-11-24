Un grupo de personas a bordo de un cayuco llegan a puerto en El Hierro (Canarias) - Europa Press Canarias - Europa Press

VITORIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco enviará a la isla de El Hierro una dotación de material sanitario y equipamiento médico de emergencias para reforzar la atención a las personas migrantes que llegan a sus costas a través de la ruta atlántica.

La iniciativa forma parte de una actuación dotada con 71.320 euros que contempla tanto el refuerzo de la asistencia sanitaria en Canarias como la preparación preventiva del buque humanitario Aita Mari, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

El material previsto comprende equipos de monitorización y reanimación, entre ellos un monitor-desfibrilador, pulsioxímetros, tensiómetros, fonendoscopios y dispositivos de ventilación manual para personas adultas, niños y recién nacidos. También incluye material para el manejo de la vía aérea, mascarillas y sistemas de administración de oxígeno, equipos de infusión, material de acceso venoso y otros dispositivos destinados a la intervención en situaciones de urgencia.

La dotación se completa con instrumental para curas y pequeñas intervenciones, agujas, jeringas, catéteres, gasas, apósitos, vendas, material de sutura, guantes, mascarillas y productos de desinfección e higiene. Asimismo, la relación de suministros contempla sueros, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y otros medicamentos de uso hospitalario, además de mantas, sábanas y material auxiliar necesario para la atención de pacientes.

Estos suministros permitirán reforzar la atención de urgencias, la estabilización de pacientes y la asistencia sanitaria a las personas recién llegadas, algunas de las cuales presentan problemas de salud derivados de las condiciones de las travesías marítimas. También contribuirán al trabajo de los equipos profesionales y a aliviar la presión sobre los servicios sanitarios de la isla.

El suministro de material da continuidad a la colaboración sanitaria entre Euskadi y Canarias, después de que la pasada semana se anunciara el desplazamiento de seis profesionales sanitarios, dos médicos y cuatro enfermeras, para apoyar la asistencia en El Hierro.

Este dispositivo de apoyo responde a la necesidad de reforzar los recursos disponibles en la isla, donde el incremento de llegadas de embarcaciones ha obligado a habilitar instalaciones sanitarias adicionales y reorganizar la actividad asistencial.

DESPLIEGUE

El Gobierno de Canarias ha impulsado la instalación de un hospital de campaña junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en el municipio de Valverde, con el propósito de atender a las personas migrantes que requieren asistencia sanitaria y aliviar la presión sobre el Hospital Nuestra Señora de los Reyes.

La aportación vasca combina recursos humanos y materiales para contribuir a una respuesta sanitaria adecuada, tanto para las personas que llegan a la isla como para la población residente, cuyos servicios públicos deben seguir funcionando con normalidad.

Del importe total de 71.320 euros, una partida de 21.000 euros se destinará a los trabajos necesarios para poner a punto el Aita Mari, de modo que la embarcación esté preparada y en condiciones de zarpar si la evolución de la emergencia hiciera necesaria su movilización.

Esta previsión tiene carácter preventivo, dado que no se ha acordado la salida del barco ni su desplazamiento a Canarias. La financiación permitirá mantener esa capacidad de respuesta disponible para una eventual necesidad, sin anticipar decisiones que dependerán de cómo evolucione la situación.

Esta colaboración se enmarca en las relaciones institucionales que mantienen ambos gobiernos para abordar una realidad migratoria que afecta de manera diferente, pero estrechamente relacionada, a sus territorios.

Canarias es uno de los principales puntos de entrada a Europa a través de la Frontera Sur, mientras que Euskadi constituye un territorio de tránsito para personas que, después de acceder al continente, continúan su itinerario hacia Francia y otros países europeos. Esta realidad sustenta la reivindicación del Gobierno Vasco de que se reconozca formalmente la condición de Euskadi como Frontera Norte.

Ambos gobiernos vienen defendiendo que los movimientos migratorios requieren una respuesta "coordinada, estructural y compartida" entre las instituciones europeas, el Estado y las comunidades autónomas, con una planificación adecuada y recursos suficientes para los territorios que forman parte de las rutas migratorias.

El Gobierno Vasco considera que la cooperación entre administraciones constituye un instrumento esencial para responder a situaciones como la que atraviesa El Hierro. Esta cooperación se concreta tanto en los recursos sanitarios que ya se están movilizando como en la preparación de medios adicionales ante posibles necesidades futuras, sin sustituir las responsabilidades que corresponden al Estado y a las instituciones europeas.

El envío de equipamiento sanitario y la preparación preventiva del Aita Mari responden a ese principio de solidaridad organizada: aportar recursos donde son necesarios, anticipar posibles escenarios y garantizar una atención digna a las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, Euskadi mantiene su reivindicación de una política migratoria que combine "orden, planificación y derechos, con mecanismos de coordinación estables y una distribución clara de responsabilidades".