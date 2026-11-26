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BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de agudos de Euskadi contabilizaron 243.325 hospitalizaciones en 2025, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al año anterior. Del total, el 85,3% se realizó en hospitales públicos y el 14,7% en privados, según datos elaborados por Eustat.

En cuanto a porcentajes, los ingresos en hospitales públicos aumentaron un 1,4% en tasa interanual, mientras que, por el contrario, los centros hospitalarios privados registraron un descenso del 4,2%.

Las principales causas de hospitalización fueron las enfermedades digestivas (13,4%) y respiratorias (13%), seguidas de cerca por las circulatorias (12,4%).

Las tres, en su conjunto, representaron el 38,8 % de las hospitalizaciones durante el año 2025 y las hospitalizaciones alcanzaron su máximo durante el mes de octubre (9,2% del total anual) y su mínimo en agosto (6,4%).

Las enfermedades respiratorias mostraron un marcado componente estacional y constituyeron la principal causa de hospitalización durante los meses de invierno: enero (21,3% de las hospitalizaciones del mes), diciembre (19,4%) y febrero (15,9%), destacando la gripe y la neumonía entre las causas específicas más frecuentes.

Pese al predominio de la red pública, los hospitales privados registraron una participación relativamente mayor en algunas de las causas más frecuentes de hospitalización.

En concreto, destaca la atención de enfermedades osteomusculares (artrosis de rodilla y cadera), al concentrar más de un tercio de las hospitalizaciones por esta causa.

Les siguieron las del aparato genitourinario (la hiperplasia prostática y el cálculo de riñón y uréter) y de los traumatismos y lesiones (el esguince del ligamento cruzado anterior de rodilla).

En cuanto al perfil de las personas hospitalizadas, la proporción de hombres (51,1%) fue mayor un 0,9% en las mujeres y un 0,3% en los hombres que la de las mujeres (48,9%), y se eleva al 54,3% si se excluyen los casos de atención por parto, embarazo y puerperio.

En comparación con 2024, los ingresos hospitalarios aumentaron El número de personas hospitalizadas con 65 o más años aumentó un 2,5% en 2025, representando el 53,3% del total de hospitalizaciones.

El grupo de 65 a 79 años concentró el mayor número de ingresos (29,9%), seguido del de 45 a 64 años (24,7%). Además, las hospitalizaciones de personas de 80 o más años aumentaron un 3,5%, lo que supuso el 23,4% de las hospitalizaciones.

En los hombres, las hospitalizaciones más frecuentes fueron las correspondientes al grupo de 65 a 79 años (el 34,2%). En cambio, en las mujeres se distribuyeron casi por igual entre los grupos de 80 o más años (25,6%) y de 65-79 años (25,4%).

TERRITORIOS HISTÓRICOS

Por territorios históricos, el 51,9% residía en Bizkaia, el 30,6% en Gipuzkoa y el 14,9% en Álava. El 1,8% procedía de provincias limítrofes (principalmente Burgos y Cantabria), el 0,4% residía en el extranjero y el 0,4% en el resto de provincias.

Por grandes grupos de enfermedades, aparato digestivo (13,4%) y respiratorias (13%) fueron las principales causas de hospitalización, seguidas de cerca por las circulatorias (12,4%).

Las tres en su conjunto representaron el 38,8% de hospitalizaciones, mientras que, a mayor distancia se situaron los traumatismos y lesiones (9,7%) y los tumores (9,1%).

Las hospitalizaciones por enfermedades del aparato respiratorio aumentaron por cuarto año consecutivo, un 5,3% respecto a 2024, y se situaron próximas a las del aparato digestivo, la causa principal.

En los hombres, las enfermedades del aparato digestivo ocuparon la primera posición (15%), seguidas de las circulatorias (14,1 %) y respiratorias (13,5%).

En las mujeres, las enfermedades respiratorias fueron las más frecuentes (12,6%), seguidas de los episodios por embarazo, parto y puerperio (12%), que, a diferencia de los últimos quince años, crecieron un 1,8% respecto a 2024. Las enfermedades digestivas y las circulatorias se situaron en tercer y cuarto lugar. Las enfermedades causantes de los ingresos hospitalarios varían según el grupo de edad de la población ingresada.

Entre la población menor de 15 años, predominaron las afecciones respiratorias (las enfermedades crónicas de las amígdalas y las de adenoides); de 15 a 44 años, además de las atenciones por parto y embarazo, destacan las digestivas (la apendicitis aguda).

En el grupo de 45 a 64 años, continuaron siendo las más frecuentes las digestivas (la colelitiasis -cálculos en la vesícula biliar- en las mujeres y la hernia inguinal en los hombres).

En las personas de 65 o más años, las circulatorias fueron la principal causa de ingreso hospitalario (el infarto cerebral y la insuficiencia cardiaca).

Las respiratorias se situaron en segundo lugar, con un peso mayor entre las personas de 80 o más años, destacando la gripe, la neumonía y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

ESTANCIA MEDIA

Las personas hospitalizadas causaron 1.323.844 estancias (es decir, los días que transcurrieron desde la fecha de ingreso del paciente hasta la fecha de alta), lo que supone un aumento del 1,5% respecto a 2024 y una estancia media de 5,4 días (igual que en 2024).

En los hospitales públicos la estancia media alcanzó 5,8 días, mientras que en los privados fue de 3,5 días.

En los hombres, la estancia media fue de 5,6 días y en las mujeres de 5,3 días (5,5 días, de no considerar los episodios por embarazo, parto y puerperio). Por grupos de edad, las más elevadas se registraron en los menores de 1 año (7,1 días) y en 80 o más años (6,5 días).