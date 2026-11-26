José Luis Parro. - RFEH

SAN SEBASTIÁN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Halterofilia (RFEH) entregará este viernes, en la localidad guipuzcoana de Zarautz, a la familia de José Luis Parro, fallecido el pasado mes de marzo, la Insignia Olímpica que el Comité Olímpico Español le otorgó en vida en reconocimiento a su trayectoria en este deporte.

El acto se celebrará a las 19.30 horas en el Lizardi Kirol Aretoa de Zarautz, durante la presentación oficial de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina Iberdrola.

Parro, exseleccionador nacional de halterofilia y fallecido el pasado mes de marzo, desarrolló una amplia labor en Gipuzkoa, vinculada, entre otros espacios, al Club Deportivo Zarautz, a Bidasoa Halterofilia Taldea o a la histórica sección de halterofilia del Atlético San Sebastián, y en la preparación física de deportistas como Naroa Agirre, Amaia Dublang, Aitor Olaizola o Joxerramon Iruretagoiena 'Izeta II'.

A su trayectoria técnica se suma un fondo bibliográfico especializado en preparación física, halterofilia y entrenamiento, con más de 500 libros, donado a la Biblioteca del INEF de la Universidad Politécnica de Madrid.

El reconocimiento abre el fin de semana de la competición nacional por clubes, prevista para el sábado 28 de noviembre en el Polideportivo Municipal de Zarautz con 12 clubes masculinos y 12 femeninos.