Garazi Arrula - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vigésimo tercera edición de los premios 'Vitoria-Gasteiz' a las mejores traducciones al euskera de obras de literatura infantil y juvenil ha reconocido los trabajos de Garazi Arrula Ruiz y Julen Gabiria Lara. Estos galardones, organizados por el Servicio Municipal de Euskera, cuentan con una dotación económica de 9.000 euros para cada una de las categorías.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que Garazi Arrula Ruiz ha sido premiada en la categoría infantil por la traducción de la obra 'A menina com os olhos ocupados', del autor e ilustrador André Carrilho, publicada con el título 'Begiak beste nonbait dituen neskatxa' ('La niña de los ojos ocupados').

Por su parte, Gabiria Lara ha resultado ganador en la categoría juvenil por la traducción de 'Footnotes in Gaza', del escritor y autor de cómics maltense Joe Sacco, editada en euskera como 'Gazako oin-oharrak' ('Notas al pie de Gaza').

A lo largo de sus 23 ediciones, el Servicio Municipal de Euskera ha reconocido un total de 50 traducciones de obras de literatura infantil y juvenil. Este año se han presentado un total de 25 trabajos: 16 en la categoría infantil y nueve en la juvenil. El jurado ha estado integrado por Mario Unamuno Plazaola, Karlos Del Olmo Serna, Ainara Ruiz Benito, Itziar de Blas Fernández de Gamarra y Miren Ibarluzea Santisteban.

"Con estos premios, que comenzaron su andadura en 2002, queremos contribuir a despertar el interés por la lectura entre niños, niñas y jóvenes, al tiempo que reconocemos el papel fundamental de las personas traductoras para acercarles obras literarias de calidad en euskera", ha detallado la concejala de Euskera, María Nanclares.

La entrega de los galardones de este año se celebrará el jueves 3 de diciembre, coincidiendo con el 'Día Internacional del Euskera', a las 12:00 horas en el centro cultural Izaskun Arrue Kulturgunea.

PROGRAMACIÓN

En el marco de la programación del 'Día Internacional del Euskera', el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha organizado una treintena de actividades que incluyen teatro, talleres, magia, visitas guiadas y recorridos naturalísticos, entre otras propuestas. La programación se prolongará durante las próximas semanas y cuenta con la colaboración de los agentes euskaltzales de la ciudad.

Entre las citas destacadas del 3 de diciembre, 'Día Internacional del Euskera', figura el concierto que ofrecerá Danserie Ensemble en la iglesia de San Pedro, a las 20.30 horas. Organizada por Euskaltzaindia, la actuación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diócesis de Vitoria-Gasteiz.

Ese mismo día, el centro cultural Izaskun Arrue Kulturgunea acogerá un espectáculo de teatro familiar que dará paso a una kalejira hasta la plaza de la Virgen Blanca. Allí tendrá lugar un encendido de velas a favor del euskera, impulsado por GEU elkartea.