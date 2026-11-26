BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco prevé que un total de 4.000 pymes industriales aceleren su adopción de la Inteligencia Artificial hasta 2030, a través de la iniciativa BidaIA, que ocho meses después de su puesta en marcha ha acompañado a 121 pymes industriales vascas en este proceso.

El Ejecutivo autónomo ha celebrado este jueves en el Parque Tecnológico de Zamudio, junto a representantes de más de 100 pymes y profesionales tecnológicos, el cierre del primer piloto de BidaIA, el itinerario impulsado por el Departamento de Industria para acompañar a las pequeñas y medianas industrias en la incorporación de la inteligencia artificial a su actividad.

En el transcurso del acto, el Gobierno vasco ha subrayado que la adopción de la Inteligencia Artificial es una prioridad para reforzar la competitividad industrial de Euskadi.

En este sentido, ha apuntado que Europa afronta una brecha de competitividad frente a Estados Unidos y China, y debe situar la IA en el centro de su futuro industrial porque "el reto ya no es solo desarrollar tecnología, sino conseguir que las industrias la apliquen y generen valor".

Ocho meses después de su puesta en marcha, BidaIA ha acompañado a 121 pymes industriales vascas y la experiencia ha permitido validar el enfoque, identificar mejoras y preparar el itinerario para una nueva etapa.

Con este aprendizaje, el Gobierno Vasco "eleva su ambición para que 4.000 pymes industriales puedan acelerar su adopción de la IA hasta el año 2030, gracias a este itinerario.

Durante la jornada profesional titulada "BidaIA, el itinerario de la pyme en la adopción de la IA", que ha reunido a representantes de más de 100 pymes y profesionales tecnológicos vascos, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha afirmado que la adopción de la inteligencia artificial es una cuestión estratégica para que "la industria sea más competitiva".

"El reto ya no es solo desarrollar tecnología, sino conseguir que la industria incorpore la Inteligencia Artificial a sus procesos, y la convierta en productividad, eficiencia y nuevas oportunidades de negocio", ha añadido.

MÁS DE 120 PYMES

En este sentido, ha afirmado que BidaIA cierra con éxito su piloto de 2026 - en el que han participado más de 120 pymes-, y ahora están preparados "para escalar".

Según ha apuntado, en Euskadi esta transformación digital debe llegar fundamentalmente a la industria de menor tamaño, a las pymes, para que integren la IA "de forma progresiva, práctica y con impacto real en su competitividad", ya que "son la columna vertebral de industria vasca".

"Por eso, desde el Gobierno Vasco situamos en el centro de nuestra actividad el apoyo a las pymes", ha añadido. En este sentido, ha señalado que el objetivo es "escalar BidaIA para llegar a más pymes", facilitando el acceso al itinerario y reforzando la colaboración con los agentes más cercanos a la industria. Al mismo tiempo, BidaIA seguirá evolucionando para adaptarse a las distintas necesidades y puntos de partida de cada pyme.

Esta nueva etapa se acompaña, según ha apuntado, de un refuerzo presupuestario del Gobierno Vasco en inteligencia artificial, con una dotación de 16 millones de euros en 2027.

El Gobierno Vasco, SPRI, BAIC, las empresas con experiencia, los proveedores tecnológicos, los clústeres y otros agentes industriales trabajarán de forma coordinada para acercar conocimiento, capacidades y recursos a las pymes.