Iberdrola instala en el Parque Tecnológico de Álava 17 puntos dobles de recarga para vehículos eléctricos

BILBAO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha puesto en marcha en el campus tecnológico Vitoria-Gasteiz (Parque Tecnológico de Álava) un total de 17 puntos dobles de recarga para vehículos eléctricos con capacidad para la carga simultánea de hasta 34 automóviles.

En un comunicado, la compañía energética ha informado de que en las cuatro instalaciones, que están distribuidas dentro del Parque alavés que acoge a 169 empresas que emplean a más de 3.500 personas, se podrá recargar hasta el 80% de la batería de los vehículos en menos de cinco minutos.

Se trata de un punto de recarga superrápido y de otros 16 rápidos, que van a posibilitar la carga simultánea de hasta 34 vehículos. Los 17 puntos de recarga dobles estarán localizados en la app de recarga pública Iberdrola, desde la que se puede geolocalizar el cargador, comprobar su operatividad en tiempo real y reservar y pagar desde el móvil.

Las estaciones de recarga cuentan con una potencia total de 450 kW y disponen de un cargador doble superrápido de 180 kilovatios (kW) de potencia, que permitirá recargar hasta el 80% de la batería de los vehículos en menos de cinco minutos, y otros dieciséis rápidos dobles de 22 kW.

Los puntos donde se encuentran ubicados estas electrolineras son a la algura del Restaurante (C/ Hermanos Lumiere, 15); en el edificio E7 (C/ Albert Einstein, 46); el edificio E9 (C/ Albert Einstein 35); y en el edificio E8, en la calle Marie Curie, 7.

Desde Iberdrola han destacado que los usuarios de estas instalaciones recargarán la batería de sus coches eléctricos con energía 100% verde, procedente de fuentes de generación renovable, con certificado de garantía de origen (GdOs).

"IMPORTANTE INVERSIÓN"

Tal y como ha subrayado el delegado comercial de Iberdrola en Euskadi, Gerardo Lobato, "Iberdrola está realizando una importante inversión en este tipo de infraestructuras para dar cobertura a los usuarios de vehículos eléctricos" y ha añadido que "también pensamos en esos usuarios que tienen que desplazarse a centros de trabajo como éste, del Campus Vitoria-Gasteiz de la red de parques tecnológicos vascos.

Igualmente ha explicado que se trata de "instalaciones innovadoras, aptas para cualquier tipo de coche eléctrico, que permiten la carga de las baterías en tiempos muy reducidos y que, unidas a la red de puntos de recarga que la compañía tiene operativa en el resto del país, suponen una apuesta definitiva por la descarbonización de la movilidad en nuestro país".

Iberdrola cuenta en el País Vasco con más de 310 plazas de acceso público propiedad de la compañía vasca para que los usuarios de este tipo de automóviles puedan recargar sus baterías y gestiona otros 97 puntos de recarga adicionales de uso público y propiedad compartida.

Cabe recordar que a mediados de agosto, Iberdrola puso en marcha en la capital alavesa su primera estación de recarga para vehículos eléctricos de Álava.

Ubicada en el parking América Latina de la capital vasca, esta otra electrolinera en Álava cuenta por su parte con tres puntos superrápidos y otros dos rápidos para una carga simultánea de hasta 10 vehículos durante las 24 horas del día.