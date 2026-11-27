BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha ingresado en prisión tras ser detenido en Mungia (Bizkaia) por robar en un taller anexo a una vivienda y causar lesiones leves con un destornillador de grandes dimensiones al propietario que le sorprendió y se enfrentó a él, según ha informado el Ayuntamiento de Mungia.

La Policía Local de Mungia recibió la madrugada de este pasado jueves, 26 de noviembre, la llamada de un vecino informando que había saltado la alarma de intrusión de su taller del barrio de Elgezabal y que observaba por las cámaras a un varón en el interior.

Un recurso de la Policía Local acudió al taller y localizó en una vega cercana a dos varones forcejeando en el suelo, que resultaron ser el propietario del mismo y el presunto ladrón.

El propietario del taller informó a los agentes que, al intentar retener al presunto ladrón para que no huyera, el varón había intentado agredirle en varias ocasiones con un destornillador de grandes dimensiones, que posteriormente fue localizado en el lugar.

El autor del robo, además, portaba en una mochila un hacha de unos 40 centímetros y vestía prendas oscuras y un pasamontañas que le tapaba todo el rostro, así como guantes para evitar dejar huellas.

En el lugar fueron localizadas varias bolsas llenas de diverso material que el detenido había amontonado con intención de sustraerlas. Posteriormente, agentes de la Policía Municipal realizaron una batida por la zona, localizando a más de un kilómetro del lugar el vehículo del detenido, donde hallaron diverso material habitualmente utilizado para cometer robos con fuerza como pasamontañas, alicates, guantes y otras ropas de cambio.

Tras recabar todos los datos, imágenes de videograbaciones y analizar los objetos hallados en el vehículo del presunto autor del robo, la Policía Local sospecha que el detenido podría estar implicado en varios robos cometidos en Mungia y municipios de alrededor durante las últimas semanas, por lo que las investigaciones permanecen abiertas.

El autor, con antecedentes por delitos contra el patrimonio, fue puesto a disposición judicial la misma tarde del jueves y el juez de guardia de Gernika ordenó su ingreso en prisión.