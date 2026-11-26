Archivo - Patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos delincuentes habituales de 39 y 32 años de edad, uno con un historial de 18 detenciones y otro con 29 arrestos por parte de la Ertzaintza, están investigados por supuestamente participar el pasado mes de julio en la sustracción de paquetes del almacén de una empresa de mensajería de Larrabetzu (Bizkaia), con un valor de 25.395 euros.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la localización de estos dos hombres se produjo la tarde de este pasado miércoles cuando circulaban en una furgoneta por el término municipal de Loiu.

El vehículo, ocupado por cinco individuos, levantó las sospechas del recurso policial, que procedió a la identificación de sus ocupantes. Tras las correspondientes gestiones, comprobaron que dos de ellos eran sospechosos de haber participado en el asalto de un almacén de una empresa de mensajería de la localidad vizcaína de Larrabetzu, perpetrado el pasado 4 de julio.

Aprovechando que una puerta de la nave se encontraba abierta por el intenso calor, los dos hombres accedieron a su interior y sustrajeron numerosos paquetes, haciéndose con un botín valorado en 25.395 euros, compuesto en su mayoría por aparatos electrónicos de alta gama, principalmente teléfonos móviles.

La Ertzaintza inició gestiones de investigación y detectó que algunos de estos aparatos se estaban vendiendo por terceras personas en tiendas de compra-venta de varias localidades vizcaínas, y lograron identificar a los presuntos autores de la sustracción. Ayer se procedió a abrirles diligencias como investigados por delito de hurto, por lo que deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados.