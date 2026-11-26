VITORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

SEA Empresas Alavesas ha nombrado a José Barreira como nuevo vicepresidente en representación del sector industrial y en sustitución de Marta Barredo tras la designación de esta como nueva presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava.

Barreira cuenta con una larga trayectoria en el asociacionismo empresarial y hasta ahora era miembro de la Junta Rectora y del Comité Ejecutivo de SEA, según ha informado la patronal alavesa en un comunicado.

Oriundo de Atrave, localidad correspondiente al municipio de Vilardevos (Ourense), y nacido en 1954, es un empresario gallego de nacimiento aunque con una larga vinculación con Álava.

Su trayectoria como empresario comenzó en 1978, cuando se hizo cargo de un pequeño establecimiento hostelero. Desde entonces ha protagonizado una intensa carrera empresarial, impulsando proyectos en sectores como la hostelería, el turismo, el transporte, la logística y la industria.

En Álava es especialmente conocido por iniciativas como el área de servicio Ruta de Europa y el Gran Hotel Lakua, dos proyectos de referencia en el ámbito hostelero y turístico del territorio.