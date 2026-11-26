Acto del PSE-EE en Bilbao - PSE-EE

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista del PSE-EE por Bizkaia, Patxi López, ha emplazado este jueves a los vascos a "hacer historia y a frenar a la ultraderecha", a esos que "creían que ya habían ganado", para demostrarles que "un socialista no se rinde jamás".

"No nos van a quitar nunca las ganas de pelear. No estamos dispuestos a que venga nadie aquí a arrebatarnos nuestros derechos ni a quitarnos nuestras libertades, porque los socialistas no vamos a dejar que vengan a llevarnos al pasado. Nuestra esperanza es mucho más fuerte que su odio", ha aseverado en un acto político en Bilbao, en el ha estado acompañado del secretario general de PSE-EE Bizkaia y vicelehendakari, Mikel Torres, del cabeza de lista al Senado, Txema Oleaga, y la portavoz socialista de la capital vizcaína, Nora Abete.

En el mitin, López ha destacado que los socialistas tienen el orgullo de ser "los grandes luchadores por la igualdad, por la justicia, por los derechos y las libertades". "Y vamos a salir con esa bandera, les vamos a demostrar que nuestra esperanza es mucho más fuerte que su odio y que nosotros somos la esperanza para la inmensa mayoría de la gente", ha subrayado.

Según ha destacado, este 29N les demostrarán que "la fuerza de la gente es imbatible y que la esperanza va a volver a brotar de las urnas" para que "no puedan arrebatar a la gente lo que tanto ha costado conseguir frente a esa extrema derecha que viene con motosierras".

Asimismo, ha apelado a lograr una mayoría más amplia de progresistas para seguir avanzando. "La inmensa mayoría de este país quiere que el próximo presidente del gobierno sea Pedro Sánchez. Cuando la derecha creía que castigaba al Gobierno, lo que hacían era votar en contra de la gente y castigaban a la ciudadanía de este país, y por eso en esta campaña nos hemos encontrado la reacción de la gente, hemos sentido su calor cuando se nos acercaban a dar ánimos, cuando nos pedían que le dijéramos a Pedro que aguantara, que no se rindiera y tirara para delante", ha señalado.

El exlehendakari ha destacado que, "sin el Gobierno progresista", mucha gente "estaría huérfana y abandonada a su suerte en este país", habría "trabajadores trabajadoras sin derechos, mujeres condenadas a la desigualdad, mayores sin pensiones dignas o jóvenes sin futuro".

"Desde el inicio de la democracia, la mano de los socialistas está en todo lo bueno que se ha construido en este país: el sistema público de salud, la educación pública, el sistema de pensiones, leyes como la ley del aborto, u otras como la de igualdad y la de eutanasia", ha reivindicado.

"VOLVER AL PASADO"

Por su parte, Mikel Torres ha criticado que la derecha y la ultraderecha pretendan "volver al pasado, retroceder en más de 50 años lo que ha sido este país". "Están pidiendo que se sacrifiquen siempre los mismos, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores y los pensionistas, mientras que los privilegios vayan para los de siempre, para los hombres poderosos", ha reprochado.

En esta línea, ha censurado que lo hagan desde "la mentira, el insulto, y especialmente del odio, que es lo que quieren instaurar en este país". "No se lo vamos a permitir", ha avisado.

Según ha asegurado, "la fuerza y la voz de la ciudadanía está en el voto el próximo domingo" y ha apelado "a seguir luchando por la libertad y por la conquista de derechos. "De la libertad sabemos mucho aquí, en Euskadi, pero también saben muchos socialistas que durante más de 140 años han luchado por la libertad en este país, y también sabemos mucho de la conquista de derechos y de la conquista de libertades, sobre todo la de la clase trabajadora", ha señalado.

Torres ha defendido que los del PSE-EE son "zurdos" porque les gusta "cerrar el puño y levantar el brazo izquierdo", que "simboliza la unidad, la resistencia, la resiliencia, la solidaridad y la lucha colectiva para la mejora de la sociedad". "Cerrar el puño significa fuerza y unión", ha concluido.

Además, Txema Oleaga ha remarcado que en el Senado se ha visto que la mayoría del PP y Vox se ha dedicado a "boicotear cualquier avance, a cambiar las reglas del juego sin el consenso de nadie, a insultar a todo el mundo y a convertir una cámara de la palabra en un tribunal de la Inquisición".

"Eso es lo que han hecho el Partido Popular y Vox cuando han podido gobernar. Por tanto, hay que evitarlo y, si queremos tener un Gobierno de progreso, necesitamos un Senado de progreso", ha enfatizado.

Por último, Abete ha sostenido que los socialistas han demostrado que "se puede gobernar de otra manera", subiendo el salario mínimo, revalorizando pensiones o ampliando derechos. "Que nadie se quede en casa porque los derechos no se regalan y los servicios públicos no se defienden solos. Si la izquierda se queda en casa, la derecha avanza. Llenemos las urnas de puños y rosas", ha emplazado.