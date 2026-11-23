Cello Duello - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 'Martes Musicales' de Fundación Vital continúan con una nueva cita protagonizada en esta ocasión por Cello Duello, el virtuoso dúo integrado por los reconocidos violonchelistas alemanes Wolfgang E. Schmidt y Jens Peter Maintz.

En una nota, ha señalado que ambos ofrecerán un programa que explora las posibilidades expresivas y técnicas del violonchelo a través de seis composiciones que recorren diferentes épocas y estilos, desde el clasicismo de Haydn hasta el virtuosismo romántico de Paganini.

El concierto comenzará este 24 de noviembre, a las 19.30 horas, en Arkabia, aunque lo hará con el aforo lleno, ya que las entradas para este concierto se han agotado.

Schmidt y Maintz constituyeron esta singular formación en 1992 durante sus estudios con el maestro David Geringas. Desde entonces, ambos artistas han cautivado al público con programas que combinan "la diversión, la complicidad musical y una extraordinaria exigencia técnica".

Los dos intérpretes cuentan con una destacada trayectoria internacional como solistas, músicos de cámara y profesores de violonchelo. Reconocidos por su impecable técnica y su capacidad expresiva, desarrollan una intensa actividad artística en escenarios de todo el mundo.

El programa elegido para los 'Martes Musicales' propone un recorrido por las infinitas posibilidades expresivas y técnicas del violonchelo. A través de obras de estilos y épocas muy diferentes, Cello Duello demuestra cómo dos instrumentos de idéntica naturaleza pueden "dialogar, competir y fundirse en una sola voz musical, en una combinación de complicidad, virtuosismo y riqueza sonora".