La candidata del PP al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, en un acto electoral en Bilbao. - PP

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, ha defendido un paquete de medidas para "aliviar la carga fiscal y administrativa" de los autónomos, facilitar el emprendimiento y mejorar su protección frente a situaciones de dificultad, frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que ha convertido a los autónomos y a quienes emprenden en "fuente permanente de recaudación".

En un acto electoral en Bilbao, Martínez ha defendido que los autónomos "deben ser una prioridad para cualquier Gobierno" y, en ese sentido, ha asegurado que los autónomos "serían una prioridad para un Ejecutivo de Feijóo".

Según ha destacado, entre las principales medidas de su programa electoral, el PP propone una cuota de cero euros para los nuevos autónomos durante el primer año, ampliable al segundo año para aquellos cuyos ingresos no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Asimismo, ha defendido la implantación del IVA franquiciado para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, de manera que no tengan que repercutir el IVA en sus facturas, una medida que "ya existe en otros países europeos" y que, según ha criticado, "España sigue sin aplicar".

"No tiene sentido que un autónomo que apenas empieza, que tiene un pequeño negocio o que trabaja para salir adelante, tenga que dedicar más tiempo a cumplir con la burocracia que a sacar adelante su actividad", ha afirmado.

La candidata popular también ha planteado simplificar las obligaciones administrativas y reducir la frecuencia de las declaraciones, sustituyendo las actuales declaraciones cuatrimestrales por declaraciones semestrales y anuales, con el objetivo de reducir trámites y facilitar la gestión de los pequeños negocios.

En materia de empleo, el PP propone bonificar hasta el 100% de las cotizaciones empresariales durante un año por la contratación del primer trabajador y el 50% en el caso del segundo, para incentivar que los autónomos puedan crecer, contratar y generar empleo.

La propuesta contempla también que los autónomos que padezcan una enfermedad grave tengan bonificada su cuota desde el primer día, evitando que una situación de salud se convierta además en una carga económica insostenible.

Por último, Martínez ha defendido ampliar la protección de la Ley de Segunda Oportunidad, para que "quienes fracasen en un proyecto empresarial puedan volver a empezar sin quedar atrapados de por vida por sus deudas".

"Tenemos que dejar de penalizar a quien emprende, a quien arriesga y a quien crea empleo. Un autónomo no necesita más obstáculos, más papeleo ni más impuestos. Necesita un Gobierno que le facilite trabajar, crecer y contratar. Esa es la diferencia entre un Gobierno que vive de quienes trabajan y uno que trabaja para quienes viven de su esfuerzo", ha concluido.